Какие сидераты посеять осенью?
После сбора урожая многие дачники оставляют грядки пустовать до самой весны, а зря. Открытая земля теряет плодородие: ветер выдувает микрофлору, дожди вымывают питательные вещества, а сорняки успевают заполонить участок. Осенний посев сидератов решает эти проблемы разом. Эти растения-удобрители восстанавливают структуру почвы, работают как природный санитар и заменяют тонны органики. Остаётся только выбрать подходящие культуры и правильно их использовать.
Зачем сеять сидераты осенью?
Осенняя сидерация даёт комплексный эффект. Мощные корни проникают глубоко, рыхлят плотные слои и создают каналы для воздуха и влаги. Надземная масса после отмирания превращается в гумус, а корни поднимают из нижних горизонтов фосфор и калий, делая их доступными для будущих культур. Зелёный ковёр защищает почву от выдувания и вымывания, подавляет рост сорняков и выделяет фитонциды, которые угнетают возбудителей болезней. Одним словом, это инвестиция в урожай следующего года.
Какие сидераты выбрать?
Вот основные культуры, подходящие для осеннего посева (выбирайте по своим задачам):
- Горчица белая — санитар и рекордсмен по скорости. Прорастает при +2 °C, выдерживает заморозки до –5 °C, подавляет фитофтору, паршу и отпугивает проволочника. Не сеять перед капустой, редисом, репой (общие болезни).
- Фацелия — универсал без общих врагов с овощными культурами. Всходит за 3–5 дней, растёт даже при –7 °C, подходит для любых грядок и раскисляет почву.
- Злаки (озимая рожь, овес) идеальны для глинистых и тяжёлых грунтов. Рожь уходит под снег и весной быстро трогается в рост, оздоравливая почву после картофеля и томатов. Овес погибает от морозов, но его стебли задерживают снег, а весной обогащают землю калием и фосфором.
- Бобовые (люпин, горох) накапливают азот благодаря клубеньковым бактериям, особенно полезны на песчаных истощённых почвах. Люпин поднимает фосфор и калий с двухметровой глубины.
- Озимый рапс — хорош перед картофелем, сеется в начале сентября, зимует и весной даёт обильную зелень. Но, как и горчица, не подходит перед крестоцветными.
Когда и как сеять сидераты?
По срокам осень делится на три окна:
- Конец августа – первая половина сентября — можно сеять всё: горчицу, фацелию, овес, смеси с бобовыми, рапс.
- Вторая половина сентября — теплолюбивые уходят, остаются овес и озимые.
- Октябрь — надёжным выбором является только озимая рожь, которая прорастает даже при низких температурах и уходит под снег крошечными всходами.
Главное правило севооборота — сидерат и последующая культура не должны принадлежать одному семейству. Горчицу, рапс, редьку не сейте перед капустой, редисом, рукколой — они накапливают возбудителя килы (споры гриба Plasmodiophora brassicae), который вызывает опасное заболевание корней. После капустных культур сейте фацелию, овес, рожь, а после картофеля и томатов отлично подойдут горчица, фацелия или овес.
Что делать с сидератами весной?
Если вы посеяли сидераты в сентябре, не перекапывайте их осенью. До холодов они часто не набирают полную массу, а перекопка повредит корни. Лучше оставить всё как есть: корни сохранят структуру почвы, а погибшая от мороза зелень ляжет мульчей. Весной, за 2–3 недели до посадки основных культур, скосите подросшую зелень (если это озимые) или просто срежьте её плоскорезом и заделайте в верхний слой почвы на глубину 5–10 см. Через пару недель можно сажать рассаду или сеять семена — земля будет рыхлой, питательной и здоровой.