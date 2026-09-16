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Из-за чего виноград перестаёт расти?

АиФ на Даче № 17. Как не купить дачу с чужим забором 07/09/2026
Категория:  Сад и огород Вопрос-ответ из газеты: АиФ на Даче № 17 07/09/2026

Несколько кустов винограда почти перестали расти. После сильной весенней обрезки часть восстановилась, но другие снова дают очень короткие побеги. Что это за болезнь? 

Евгений Паламарчук, г. Шахты, Ростовская обл.

 

Ответ эксперта
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Отвечает агроном Павел Лагута.

Сначала учитывают возраст винограда. Для саженца первого, второго или третьего года слабый рост ещё не говорит о серьёзной болезни. Частые причины — повреждение или подсушивание корней при посадке, подмерзание, нехватка воды, переувлажнение, тяжёлая уплотнённая почва, трава вокруг куста или личинки майского хруща. Молодой виноград с небольшой корневой системой особенно плохо переносит одновременно засуху и конкуренцию сорняков.

Фото: istockphoto.com

Чтобы понять состояние куста, с одной стороны осторожно откопайте корни на 25–30 см. Живой молодой корень упругий, на срезе светлый. Мёртвый — тёмный, сухой, сморщенный либо размягчённый.

Одновременно осматривают основание куста. У привитого винограда место прививки не должно быть засыпано слишком высоко землёй. Ищут трещины, перетяжки и особенно бугристые наросты. Опухоли на корневой шейке и нижней части штамба могут быть признаком бактериального рака. Поражённый куст не восстанавливают: его удаляют вместе с больной древесиной. Новый виноград в ту же яму сразу не высаживают, поскольку возбудитель способен сохраняться в заражённых остатках несколько лет.

Осенью слабый молодой куст азотом не подкармливают. Грозди, если они есть, снимают. При сухой земле проводят один хороший влагозарядный полив, после впитывания воды почву рыхлят и мульчируют. Если большая часть корневой системы погибла, удобрения не помогут — такой саженец проще заменить следующей весной.

Уход в конце июля и начале августа строят не вокруг усиленных подкормок, а вокруг равновесия.
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Со взрослым кустом, который раньше давал нормальный прирост, поступают иначе. Проверяют штамб и многолетние рукава. На срезе здоровая древесина окрашена равномерно. Бурые клиновидные участки или длинные тёмные полосы внутри могут указывать на поражение древесины грибными болезнями. Такие кусты поздно распускаются, дают короткие лозы, а отдельные рукава по­степенно усыхают.

Больной рукав вырезают в сухую погоду до чистой светлой древесины, дополнительно захватывая 10–15 см внешне здоровой части. Из сильного нижнего побега затем выращивают замену. Если потемнение дошло до основания куста и после обрезки виноград опять даёт только слабый прирост, растение лучше удалить. Опрыскивания по листьям уже поражённую многолетнюю древесину не восстановят.

После июньского осыпания завязи нужно пройти под деревьями и оценить нагрузку. Если плодов на ветках осталось много, часть из них лучше убрать вручную.
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У молодых кустов бывает и более простая причина: весной оставили слишком много побегов. Небольшая корневая система пытается кормить весь «веер», поэтому ни одна лоза нормально не растёт. На следующий год у слабого растения оставляют два лучших побега, остальные выламывают в начале роста.

Обрезка винограда почти до земли сама по себе ничего не лечит. Она лишь показывает, способны ли живые корни и нижняя часть штамба дать сильный новый прирост. Поэтому решение принимают только после проверки корней, основания куста и среза многолетней древесины.

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