Из-за чего виноград перестаёт расти?

Отвечает агроном Павел Лагута.

Сначала учитывают возраст винограда. Для саженца первого, второго или третьего года слабый рост ещё не говорит о серьёзной болезни. Частые причины — повреждение или подсушивание корней при посадке, подмерзание, нехватка воды, переувлажнение, тяжёлая уплотнённая почва, трава вокруг куста или личинки майского хруща. Молодой виноград с небольшой корневой системой особенно плохо переносит одновременно засуху и конкуренцию сорняков.

Чтобы понять состояние куста, с одной стороны осторожно откопайте корни на 25–30 см. Живой молодой корень упругий, на срезе светлый. Мёртвый — тёмный, сухой, сморщенный либо размягчённый.

Одновременно осматривают основание куста. У привитого винограда место прививки не должно быть засыпано слишком высоко землёй. Ищут трещины, перетяжки и особенно бугристые наросты. Опухоли на корневой шейке и нижней части штамба могут быть признаком бактериального рака. Поражённый куст не восстанавливают: его удаляют вместе с больной древесиной. Новый виноград в ту же яму сразу не высаживают, поскольку возбудитель способен сохраняться в заражённых остатках несколько лет.

Осенью слабый молодой куст азотом не подкармливают. Грозди, если они есть, снимают. При сухой земле проводят один хороший влагозарядный полив, после впитывания воды почву рыхлят и мульчируют. Если большая часть корневой системы погибла, удобрения не помогут — такой саженец проще заменить следующей весной.

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Со взрослым кустом, который раньше давал нормальный прирост, поступают иначе. Проверяют штамб и многолетние рукава. На срезе здоровая древесина окрашена равномерно. Бурые клиновидные участки или длинные тёмные полосы внутри могут указывать на поражение древесины грибными болезнями. Такие кусты поздно распускаются, дают короткие лозы, а отдельные рукава по­степенно усыхают.

Больной рукав вырезают в сухую погоду до чистой светлой древесины, дополнительно захватывая 10–15 см внешне здоровой части. Из сильного нижнего побега затем выращивают замену. Если потемнение дошло до основания куста и после обрезки виноград опять даёт только слабый прирост, растение лучше удалить. Опрыскивания по листьям уже поражённую многолетнюю древесину не восстановят.

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У молодых кустов бывает и более простая причина: весной оставили слишком много побегов. Небольшая корневая система пытается кормить весь «веер», поэтому ни одна лоза нормально не растёт. На следующий год у слабого растения оставляют два лучших побега, остальные выламывают в начале роста.

Обрезка винограда почти до земли сама по себе ничего не лечит. Она лишь показывает, способны ли живые корни и нижняя часть штамба дать сильный новый прирост. Поэтому решение принимают только после проверки корней, основания куста и среза многолетней древесины.