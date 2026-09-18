Изменения с 1 сентября в сфере мелиорации. Почему это важно для дачников

Даже у давно освоенного и обжитого дачного участка может внезапно появиться серьезное препятствие для спокойной жизни и любых планов по обустройству: из‑за старых советских записей участок могут считать частью мелиоративной системы, хотя никаких каналов, насосных станций и коллекторов на нем нет уже много лет. Такая «бумажная» мелиорация способна заблокировать строительство, осложнить согласование любых работ и даже создать риск административной ответственности. И проблема эта актуальна не только для новых покупателей, но и для тех, кто владеет землей десятилетиями.

Адвокат Александр Крылов рассказал aif.ru, почему эта юридическая ловушка остается острой для дачников и какие изменения вступили в силу с 1 сентября 2026 года.

В чем суть «мелиоративной ловушки» для собственников земли

Многие собственники земли сталкиваются с неожиданной проблемой. Человек покупает участок, проверяет выписку из ЕГРН, видит подходящую категорию земли, нормальный вид разрешенного использования и не находит явных обременений.

А потом начинается самое интересное. При попытке получить документы для строительства, изменить назначение участка или просто продать землю выясняется, что участок числится на мелиорированных или мелиорируемых землях.

На бумаге есть мелиоративная система. На земле ее нет.

Каналы давно заросли. Насосной станции никто не видел. Коллекторы разрушены или вообще не обнаруживаются. Совхоза, для которого это когда -то строилось, уже десятилетия не существует.

Но запись продолжает жить. И для собственника это не формальность, а реальная проблема.

Мелиорация в простом понимании это улучшение земли. Например, когда участок осушали, орошали, строили каналы, трубы, коллекторы, насосные станции, чтобы земля стала пригодной для сельского хозяйства.

Проблема в том, что многие такие системы создавались еще в советское время. Документы остались, старые схемы остались, сведения в разных базах остались, а сам объект на местности давно исчез.

В итоге собственник отвечает не за то, что реально находится на его земле, а за то, что когда то попало в документы. Не купить кота в мешке. Самые опасные ловушки при сделках с землей Подробнее

Почему статус мелиорированной земли мешает собственнику: 5 основных рисков

Почему это мешает?

1. Может возникнуть проблема со строительством

Если участок числится как связанный с мелиорацией, органы могут отказать в строительстве дома или другого объекта. Особенно если земля дополнительно попала в перечень особо ценных сельскохозяйственных угодий.

Для собственника это выглядит абсурдно. Земля есть, право есть, объект фактически отсутствует, но построить нельзя, потому что в информационной системе числится старая мелиорация.

2. Сложнее изменить назначение земли

Запись о мелиорации может мешать переводу участка из одной категории в другую или изменению вида разрешенного использования. Например, собственник хочет использовать землю под строительство, развитие бизнеса или иной проект, но сталкивается с отказами.

Формально причина простая: участок считается связанным с мелиоративной системой или мелиорированными землями. Фактически же спор часто упирается в вопрос, существует ли эта система вообще.

3. Возникают вопросы при продаже

Покупатель, банк или инвестор видят проблему и начинают задавать вопросы. Почему участок числится мелиорированным? Кто отвечает за систему? Можно ли строить? Не будет ли претензий со стороны государства?

Даже если прямого запрета на сделку нет, такая запись снижает привлекательность участка. Для бизнеса это риск, для обычного собственника это потеря времени и денег.

4. Может появиться риск ответственности

Закон возлагает обязанности на тех, кто эксплуатирует мелиоративные системы. Их надо содержать в исправном состоянии.

Но что делать, если системы фактически нет? На практике собственник может оказаться в неприятной ситуации: с него требуют объяснить состояние объекта, которого он не строил, не принимал и не видел.

5. Внутри участка может числиться чужой объект

Иногда мелиоративная система зарегистрирована как отдельный объект недвижимости за государством, муниципалитетом или старым правообладателем. Получается странная конструкция: участок принадлежит одному лицу, а внутри него на бумаге существует чужая вещь.

Это может мешать распоряжению землей, создавать споры о доступе, использовании и правах третьих лиц. Склад, ПВЗ, овощи на продажу. За какой бизнес на даче могут отнять землю Подробнее

Что меняется с 1 сентября 2026 года: новые правила и их значение для собственников

С 1 сентября 2026 года вступил в силу Федеральный закон от 23 июля 2025 года № 242 ФЗ. Он меняет регулирование в сфере мелиорации земель и уточняет само понятие мелиоративных систем.

Теперь мелиоративная система описывается как комплекс технологически связанных объектов, в том числе объектов капитального строительства, некапитальных строений, сооружений и устройств. Проще говоря, закон делает акцент на том, что это должен быть именно работающий или хотя бы реально существующий комплекс элементов.

Для собственников это важный аргумент.

Если на участке нет каналов, труб, насосов, сооружений, устройств и технически связанного комплекса, то возникает вопрос: почему земля до сих пор числится как участок с мелиоративной системой?

Само по себе старое упоминание в документах не должно заменять реальность.

Но важно понимать, что закон не убирает старые записи автоматически. Собственнику не стоит ждать, что после 1 сентября 2026 года все сведения исчезнут сами. Кто хозяин? Эксперт рассказал, как найти собственника садового участка Подробнее

Что делать собственнику: пошаговый алгоритм действий

1. Получить документы

Нужно запросить выписку из ЕГРН, градостроительные сведения, данные из региональных информационных систем, ответы Минсельхоза региона и профильных организаций. Важно понять, откуда вообще появилась запись о мелиорации.

2. Проверить участок на местности

Одних фотографий часто мало. Желательно привлекать специалиста, кадастрового инженера или эксперта. Нужно установить, есть ли на участке реальные элементы системы: каналы, трубы, коллекторы, насосные станции, гидротехнические сооружения.

3. Запросить сведения о собственнике системы

Если система числится как объект, надо выяснить, кто ее правообладатель. Иногда выясняется, что балансодержатель давно ликвидирован, а правопреемник не установлен.

Но сам по себе факт ликвидации старого хозяйства не всегда решает проблему. Нужны документы и доказательства.

4. Попробовать внесудебный путь

В некоторых случаях можно обратиться в уполномоченный орган с заявлением об актуализации сведений. Например, если профильная организация подтверждает, что мелиоративной системы на участке нет.

Если орган откажет, этот отказ уже можно обжаловать.

5. При необходимости идти в суд

Когда запись реально мешает пользоваться участком, строить, продавать, менять назначение земли или создает риск ответственности, судебная защита может быть необходимой.

В суде ключевым доказательством обычно становится экспертиза. Главный вопрос для эксперта простой: есть ли на участке действующая мелиоративная система или это разрозненные остатки, которые давно утратили назначение. Дерево, кирпич, блоки. Из какого материала нынче модно строить дачи? Подробнее

Как использовать новые нормы в интересах собственника

Главный вывод для собственника такой. Если на участке когда-то была мелиорация, это еще не значит, что земля навсегда должна жить с этим статусом. Запись в реестре или информационной системе должна соответствовать реальному состоянию участка.

С 1 сентября 2026 года собственникам будет проще ссылаться на обновленное понятие мелиоративной системы и требовать конкретики. Где объект? Из чего он состоит? Как он работает? Кто его содержит? Почему сведения до сих пор актуальны?

Если ответов на эти вопросы нет, значит, есть основания добиваться актуализации данных.

Проблема старой мелиорации в том, что она может пережить и совхоз, и каналы, и насосные станции. Но она не должна бесконечно ограничивать собственника только потому, что когда-то была внесена в документы.