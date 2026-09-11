Повышение влагосостояния. Как поливать плодовые деревья осенью?

После сбора урожая деревья продолжают жить в своём осеннем ритме: корни работают, листья питают растение, поздние плоды наливаются. Поэтому так важен сентябрьский полив. Это своего рода «завершение сделки»: дать дереву достаточно влаги, чтобы оно спокойно закончило сезон.

Что с почвой

Для определения состояния почвы на уровне проекции края кроны выкапывают небольшую ямку глубиной около 15–20 сантиметров. Если земля на этой глубине сухая, легко крошится и не сохраняет форму при сжатии, полив необходим. После продолжительных дождей дополнительное увлажнение, напротив, способно принести больше вреда.

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Лить воду непосредственно возле основания дерева малоэффективно. Основная масса молодых всасывающих корней расположена ближе к периферии кроны и немного дальше её границы. Поэтому по окружности кроны сделайте неглубокую канавку — 7–10 сантиметров (но не глубже!). Другой вариант — разложить поливочный шланг кольцом в той же зоне. Делать глубокие борозды нельзя: при перекопке легко перерубить мелкие корни, которые обеспечивают дерево водой.

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Сколько воды нужно

Воду подают небольшим напором. Для недавно посаженного или молодого дерева обычно достаточно 20–40 литров. Под яблоню или грушу среднего размера расходуют примерно 50–80 литров. Крупному взрослому экземпляру может понадобиться 100 литров и больше.

Через несколько часов после полива нужно снова проверить почву. Оптимально, если она стала влажной на глубину 30–40 сантиметров, но при этом не превратилась в плотную липкую массу. После впитывания воды борозду заравнивают. Её можно заполнить перегноем или компостом, а сверху прикрыть приствольную зону мульчей слоем 5–7 сантиметров. Возле самой коры оставляют свободный промежуток.