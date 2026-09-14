Подробное руководство для дачников. Как обрезать ягодные кустарники осенью

Осенняя обрезка — важный этап подготовки ягодных кустарников к зиме. В этот период растения естественным образом замедляют жизненные процессы: листва опадает, сокодвижение снижается, куст переходит в фазу покоя. Благодаря этому удаление лишних побегов переносится легче — основные ресурсы направляются не на заживление ран, а на укрепление тканей перед холодами. Отсутствие листвы дает возможность детально оценить структуру куста и провести обрезку прицельно. Агроном Людмила Воинкова рассказала aif.ru, как не ошибиться в сроках обрезки ягодных кустарников.

Какие сроки для обрезки оптимальны

«В средней полосе оптимальное окно для обрезки смородины и крыжовника — с середины октября до начала ноября. Сейчас, в сентябре, пока еще не стоит браться за секатор — у кустарников еще активно идет отток питательных веществ из листьев в корневую систему, а листва мешает обзору кроны, — объясняет агроном. — Теплый сентябрь после обрезки может спровоцировать пробуждение спящих почек: пойдут в рост молодые побеги, которые не успеют одревеснеть и вымерзнут.

Ждите полного листопада — это значит, что куст перешел в фазу покоя. При этом важно различать: старые ветви, которые вырезаются под корень, можно удалять хоть по первому морозцу — опоздать с ними практически невозможно. А вот укорачивание верхушек молодых побегов нужно успеть сделать за 2–4 недели до заморозков, чтобы срезы затянулись, иначе верхние почки вымерзнут».

Для смородины, крыжовника и малины эта процедура преследует разные цели: где-то нужно омолаживать, где-то прореживать, а где-то полностью удалять отплодоносившие стебли. Общее правило едино: обрезают только в сухую погоду, острым секатором, и все срезанные ветви немедленно убирают с участка — они служат рассадником грибковых спор и личинок вредителей.

«Сухая погода — критичное условие, — подчеркивает Воинкова. — В октябре–ноябре часто идут дожди, поэтому под обрезку выбирайте ясный день. Секатор обязательно дезинфицируйте между кустами — спиртом или 1-процентным раствором медного купороса: это снижает риск переноса спор мучнистой росы и антракноза. Срезанные ветви не оставляйте на участке даже на сутки: в сырой листве зимуют споры серой гнили и личинки стеблевой галлицы». Как сделать обрезку деревьев и кустарников правильно. Инфографика Подробнее

Как обрезать смородину перед зимовкой

У черной смородины максимальная отдача ягод приходится на побеги второго и третьего года жизни, а начиная с четвертого года урожайность заметно снижается. Побеги первого года (прикорневые нулевые) практически не плодоносят — они только растут и закладывают цветочные почки. Поэтому осенью все ветви старше четырех-пяти лет подлежат безусловному удалению — их легко узнать по темной, почти черной коре и толстому, растрескавшемуся основанию. Кроме того, вырезают все поломанные, сухие и стелющиеся по земле побеги, а также невызревшие зеленые верхушки, которые зимой все равно вымерзнут и станут источником инфекции.

«Невызревшие верхушки у черной смородины хорошо заметны по зеленой окраске коры и гибкости — они не одревеснели, — объясняет агроном. — Срезайте их до первой хорошо сформированной почки: так куст не будет тратить ресурсы на поддержание нежизнеспособных тканей. Удаляя старые ветви, делайте срез у самой земли без пеньков — на них часто селятся возбудители мучнистой росы. И помните: это работа конца октября, а не сентября. В сентябре отток питания еще не завершен, и преждевременная обрезка ослабит куст».

На взрослом здоровом кусте оставляют не более двенадцати-пятнадцати ветвей разного возраста, чтобы обеспечить равномерное освещение и проветривание. Обрезку черной смородины проводят после полного листопада, за 2–4 недели до морозов.

«Для равномерного плодоношения важно сохранять баланс возрастов: примерно треть побегов — однолетние, треть — двух-трехлетние, треть — трех-четырехлетние, — говорит Воинкова. — Если куст дает мало нулевых побегов, не вырезайте старые ветви полностью в один год: растягивайте омолаживание на 2 сезона, чтобы не лишить растение фотосинтетической массы перед зимой».

Что касается красной и белой смородины, они стареют медленнее, и у них удаляют ветви старше шести-восьми лет, а также те, что растут внутрь кроны, — здесь кардинальная омолаживающая обрезка требуется не каждый год, а с интервалом в два-три сезона.

«В средней полосе для красной и белой смородины оптимальное время — конец октября: сокодвижение замедлится, но куст еще успеет заложить цветочные почки на оставшихся ветвях, — замечает эксперт. — Ветви, растущие внутрь, удаляйте в первую очередь: загущение провоцирует развитие антракноза и снижает сахаристость ягод. Если куст сильно запущен, не удаляйте больше трети объема за один раз — это вызовет стресс и снизит зимостойкость». Успеть до холодов. Что сделать в саду осенью, чтобы сэкономить время весной Подробнее

Как обрезать крыжовник перед зимовкой

Крыжовник крайне чувствителен к затенению: при недостатке солнца ягоды мельчают, кислеют и поражаются мучнистой росой. Осенняя обрезка направлена на прореживание куста, чтобы каждая ветвь получала максимум света. У этой культуры самые продуктивные побеги имеют возраст от двух до пяти лет (пик обычно на 2–3-летних), а к семи-восьми годам они становятся малопродуктивными и часто склоняются к земле, касаясь почвы, — такие ветви удаляют в первую очередь.

«Крыжовник в средней полосе к концу октября уже сбросит листву, и структура куста хорошо просматривается, — продолжает рассказ агроном. — Особое внимание уделите нижним ветвям, касающимся земли: именно на них чаще всего зимуют споры мучнистой росы. Срез делайте на внешнюю почку, чтобы новые побеги росли наружу и не загущали центр. Если куст старше 8 лет, проводите щадящее омолаживание: ежегодно удаляйте 2–3 старые ветви, заменяя их сильными прикорневыми побегами».

Взрослый куст крыжовника формируют таким образом, чтобы на нем оставалось от десяти до пятнадцати наиболее крепких и правильно ориентированных побегов, при этом все слабые, искривленные и трущиеся друг о друга вырезаются. Формировку начинают с третьего года после посадки — именно тогда закладывают скелет куста. При ежегодной плановой обрезке ограничение «не больше трети кроны» не критично, но при омолаживании запущенного куста это правило стоит соблюдать, чтобы не ослабить растение перед зимой.

«А вот укорачивание верхушек молодых вертикальных побегов лучше отложить на весну, — делает замечание Воинкова. — Если обрезать верхушки приростов текущего года осенью — за 2 недели до морозов, — срезы не успеют затянуться, и верхние почки гарантированно вымерзнут зимой. Осенью эту процедуру проводят редко и только в одном случае: если верхушки не вызрели или поражены сферотекой. В остальных случаях — весной, до распускания почек». Как грамотно обрезать ягодники? Инфографика Подробнее

Как обрезать малину перед зимовкой

У обычной малины побег живет два сезона: в первый растет, во второй плодоносит и отмирает. Осенью все отплодоносившие двухлетние стебли срезают у земли. Из молодых побегов оставляют 5–7 самых сильных на куст, остальные удаляют. Оставшиеся укорачивают до 1,5–2 м. Обрезку проводят после сбора ягод, за 2–3 недели до морозов.

«В средней полосе у обычной малины уже к концу сентября можно четко отличить двухлетние стебли по темно-коричневой, шелушащейся коре — они не дадут урожая в следующем году, — объясняет Воинкова. — Срезайте их у самой земли без пеньков: в полостях старых стеблей зимуют личинки малинной стеблевой галлицы. Из молодых побегов оставляйте только те, что имеют диаметр не менее 1 см у основания — тонкие и слабые все равно вымерзнут и станут источником инфекции. Малина — единственная культура, с которой в сентябре уже можно работать: ее биологический цикл позволяет».

С ремонтантной малиной подход зависит от региона. На юге можно выбрать одну из двух стратегий: срезать все побеги под ноль — тогда будет один мощный осенний урожай, или оставить однолетние — получится два урожая за сезон, но потребуется больше ухода. В средней полосе, на Урале и в Сибири ремонтантную малину выращивают в однолетней культуре и обрезают осенью — под корень. Переносить эту процедуру на весну рискованно: из-за затяжного таяния снега садовод может опоздать, куст начнет тратить силы на пробуждение почек, которые все равно срежут, и это задержит осенний урожай.

«Ремонтантную малину в средней полосе скашивают вровень с землей — пеньков не остается, поэтому беспокоиться о подсыхании срезов не нужно: заморозки корневой системе не страшны, — говорит Воинкова. — Но торопиться нельзя: пока на ветвях держится зеленая листва, малина фотосинтезирует, и углеводы стекают в корневище, формируя запас на зиму. Срежете слишком рано — лишите корни части питания, куст ослабнет или пустит новые нежелательные побеги. Ориентируйтесь не на календарь, а на фактическое состояние куста: массовый листопад или первые ощутимые ночные заморозки — это сигнал, что сокодвижение остановилось. В средней полосе это обычно октябрь, в теплые годы — начало ноября; конец сентября — лишь самая ранняя допустимая граница и только при условии, что листва уже облетела. Обязательно убирайте все растительные остатки: на них зимуют споры пурпуровой пятнистости и других грибковых инфекций. Что касается частичной обрезки с оставлением однолетних побегов для двух урожаев — этот вариант имеет смысл только на юге с длинным летом, и нужно учитывать, что летняя волна отнимет у куста силы, а осенние ягоды получатся мельче».