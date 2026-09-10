Перед покоем. Приводим в порядок ягодные кустарники

Сад уже перестал расти по-летнему, но до настоящего покоя ещё далеко. Сейчас полезнее не устраивать «генеральную уборку», а подготовить места под осенние посадки, привести в порядок малинник, размножить нужные кусты и не опоздать с земляникой.

Ремонтантная малина

С ремонтантной малиной прин­ципиально другая ситуация. Она зачастую находится в разгаре плодоношения на побегах текущег­о года. Срезать их сейчас нельзя.

При наиболее простой технологии, когда ремонтантную малину выращивают ради одного осеннего урожая, всю надземную часть удаляют после окончания вегетации либо ранней весной до начала роста. Именно такая система позволяет ежегодно получать урожай на новых однолетних побегах. Если сорт выращивают по двухурожайной схеме, побеги ведут иначе, но для большей части центральной полосы один осенний урожай обычно проще в уходе.

Торопиться с осенней посадкой ремонтантной малины тоже не следует — процессы подготовки корневой системы к покою могут идти позже, чем у обычной летней малины.

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Малина

Если после летнего урожая в малиннике ещё стоят старые отплодоносивши­е стебли, то сейчас их можно удалить. Отличить их просто: это побеги с многочисленными боковыми плодовыми веточками и остатками плодоножек. Второй раз урожай они уже не дадут.

Вырезают их как можно ниже, не оставляя высоких пеньков. Одновременно убирают сломанные, засохшие и явно больные стебли.

Молодые побеги текущего сезона — это урожай следующего года, поэтому их сохраняют. При сильном загущении удаляют самые слабые и неудачно расположенные. Старое правило оставить обязательно определённое количество «лоз на метр» воспринимать буквально не стоит. У разных сортов сила роста различается. Важнее, чтобы оставшиеся стебли не стояли непроницаемой стеной.

Заодно сейчас удобно проверить шпалеру: натянуть ослабшую проволоку, поправить подвязки, укрепить крайние столбы. Весной малина быстро тронется в рост, и работать среди молодых побегов будет сложнее.

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Земляника

Сентябрьская посадка земляники требует осторожного отношения к срокам. Для центральной полосы середина месяца — уже окончание нормального периода, а не его начало.

Высаживать сейчас имеет смысл прежде всего хорошо укоренённые розетки. Слабый ус с двумя короткими корешками, который только сегодня отрезали от материнского растения, для поздней посадки подходит плохо.

Сердечко при посадке должно оставаться примерно на уровне почвы. Если засыпать точку роста землёй, растение может загнить; если поднять её слишком высоко, оголятся корни.

На существующей грядке лишние усы сейчас удаляют, чтобы не оттягивали питание. Но косить листву в сентябре нельзя. Земляника в конце лета и осенью продолжает формировать генеративные почки, от которых зависит урожай следующего года. У здорового растения листья должны продолжать работать даже в зимние оттепели, и по весне многие из них перезимовывают и обеспечивают растению фотосинтез. По­этому сухой сентябрь — повод полить землянику, даже если ягод нет.

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Древесно-кустарниковые

В середине сентября созревает группа культур, о которых часто вспоминают уже после основных ягодников. Это арония, рябина, калина, боярышник, поздний шиповник, облепиха.

Собирать всё одновременно не стоит. Шиповник лучше снять до сильных заморозков, когда плоды уже полностью окрасились, стали красными или оранжево-красными, но ещё остаются плотными. После промораживания они размягчаются и хуже подходят для сушки.

Боярышник убирают после полного окрашивания плодов. В зависимости от вида и местности период его заготовки растянут с конца лета до октября; для центральной полосы сентябрь — один из основных сроков. Кисти удобнее срезать ножницами, а дома уже отделять плоды.

Аронию снимают, когда вся кисть стала равномерно чёрной, ягоды налились и при раздавливании дают тёмный сок. Для варенья, сока и замораживания передерживать её на кусте необязательно.

Рябину и калину можно собирать уже после полного окрашивания, но для свежего использования их часто оставляют до холодных ночей.

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Смородина

В старых календарях часто встречается простая схема: у смородины вырезать ветви старше шести-семи лет, у крыжовника — старше семи-восьми. Такое правило слишком приблизительно.

У чёрной смородины наиболее ценна молодая древесина. Стареющую ветвь выдаёт слабый верхушечный прирост, оголённое основание, мало сильных боковых ответвлений. Поэтому куст действительно постоянно обновляют.

Но красная и белая смородина устроены иначе. Значительная часть урожая у них образуется на плодовых образованиях двух- и трёхлетней древесины. Похожая картина у крыжовника. Если ежегодно вырезать всё, что показалось «старым», куст можно лишить значительной части плодоносящей древесины.