И не краснеет. Названы преимущества белой земляники

Осень не только время уборки урожая, но и период планирования будущего сада. Самое время подумать, какие культуры стоит добавить на грядки в следующем году. Белая земляника — отличный вариант для тех, кто ценит не только урожайность, но и необычный внешний вид и вкус.

Преимущества

Светлая мякоть, сильный аромат, мягкая сладость, ананасная или персиковая нотка — всё это признаки бело­плодной ягоды. Белую землянику сажают для свежего стола, детской грядки, контейнеров у дома, коллекционного ягодника и просто ради интереса. Она хороша прямо с куста, в десертах, салатах и как необычное угощение для гостей.

В белой землянике содержатся витамин С, сахара, органические кислоты, клетчатка, минеральные вещества и ароматические соединения. Ещё из преимуществ: у некоторых белоплодных форм отмечается более низкое содержание определённых аллергенных белков. Поэтому аллергики часто переносят белые ягоды легче. Но при сильной пищевой аллергии осторожность обязательна. Белый цвет снижает риск не для всех. Начинать нужно с малого количества, особенно если раньше были отёки, крапивница, приступы астмы или сильная реакция на ягоды.

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Крупноплодные сорта

Белая крупноплодная земляника встречается в продаже, но это не массовая промышленная культура.

Для рынка она сложнее красной: ягода нежнее, хуже переносит перевозку, а покупателю ещё нужно объяснить, что светлый плод уже спелый.

Главное — не покупать безымянный «пайнберри» у случайного продавца. Надёжнее брать рассаду в питомниках, которые показывают собственные маточные кусты и реальные ягоды.

Частый вопрос: есть ли ремонтантная крупноплодная белая земляника? Есть, но выбор намного меньше, чем у красной земляники. Большинство доступных крупноплодных белоплодных сортов дают основной урожай одной волной. Иногда продавцы называют ремонтантными «Анабланку», «Пайнберри» или другие белые формы, но такие заявления надо проверять по реальному плодоношению.

Если нужна светлая ягода всё лето, надёжнее добавить к крупноплодным сортам мелкоплодную ремонтантную землянику. Она мельче, зато плодоносит дольше и стабильнее.

Фото: Денис Терентьев

«Анабланка»

Ранне-средняя белоплодная садовая земляника. Ягоды округло-конические, бело-кремовые, с краснеющими семянками, иногда с лёгким розовым румянцем с солнечной стороны. Масса обычно 15–25 г, первые плоды на сильных кустах могут быть крупнее. Мякоть светлая, сочная, нежная, поэтому урожай лучше собирать в мелкую тару и есть свежим. Вкус сладкий, мягкий, с ананасно-земляничным ароматом. Основной урожай приходится на конец мая и июнь; стабильной ремонтантности у сорта нет.

«Сноу Уайт»

Белоплодная садовая земляника ранне-среднего или среднего срока созревания. В продаже может встречаться как «Сноу Уайт» или «Пайнберри Сноу Уайт». Ягоды коротко-конические или округло-конические, белые, при полном созревании с красными семянками и иногда слабым розовым оттенком. Средняя масса — 15–25 г. Мякоть белая, нежная, сочная, без плотности промышленных красных сортов. Вкус сладкий, с лёгкой кислинкой и ананасно-земляничным ароматом. Основная волна плодоношения одна, хотя иногда заявляется частичная ремонтантность.

«Белый швед»

Белоплодная садовая земляника среднего срока созревания. Ягоды конические, белые, иногда с лёгким розовым отливом на солнце. Средняя масса — около 20–25 г. Мякоть светлая, сочная, нежная, но обычно плотнее, чем у самых мягких «пайнберри»-типов. Вкус кисло-сладкий, земляничный, с ананасной ноткой. Основной урожай приходится на июнь.

«Пайнберри»

Это не всегда сорт. Часто этим словом называют любую белую землянику с ананасным ароматом. Под таким названием могут продавать «Сноу Уайт», другой белоплодный сорт или безымянный клон. Поэтому при покупке нужно уточнять сортовое название и характеристики.

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Как выращивать

Уход такой же, как за обычной. Крупноплодные сорта сажают на солнечном месте, но в жарких регионах полезна лёгкая полутень после обеда. Почва нужна рыхлая, плодородная, без застоя воды.

На тяжёлой земле лучше сделать приподнятую грядку.Расстояние между кустами крупноплодной земляники — 30–35 см, между рядами — 60–70 см. Сердечко не заглубляют.

Полив нужен регулярный, но без переувлажнения. Перед сбором избыток воды портит вкус: ягоды становятся водянистыми и рыхлыми. Спелость у белых ягод определяют по кремовому оттенку, сильному аромату, потемневшим семянкам, лёгкому размягчению и свободному отделению от плодоножки. У некоторых сортов семянки краснеют слабо, поэтому один признак использовать нельзя. Срывать зелёно-белые ягоды рано: вкус будет травянистым. Передерживать тоже плохо: нежные плоды мнутся.

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Мелкоплодные белые и жёлтые сорта

Мелкоплодная белая и жёлтая — это чаще альпийская земляника (Fragaria vesca var. Alpina). Ягоды у неё маленькие, зато аромат сильный, кусты компактные, плодоношение растянутое. Её удобно выращивать из семян, сажать бордюром вдоль дорожек, в контейнерах, на детской грядке и даже на подоконнике.

Здесь есть важное отличие. Семена крупноплодной садовой земляники обычно не сохраняют сортовые признаки. А мелкоплодные альпийские сорта из семян, как правило, повторяют заявленные признаки и быстро вступают в плодоношение.

«Белоснежка»

Сорт ремонтантный, безусый, подходит для выращивания из семян. Ягоды конические, беловато-жёлтые, средняя масса около 1,5 г, максимальная — до 2,1 г. Мякоть беловатая, сочная, нежная. Вкус сладкий, с выраженным земляничным ароматом. Плодоносит долго.

«Жёлтое чудо»

Мелкоплодная ремонтантная земляника с жёлтыми ягодами. Куст компактный, безусый, хорошо подходит для бордюров, горшков и маленьких грядок. Ягоды светло-жёлтые, вытянутые или конические, мелкие, обычно 2–6 г. Мякоть мягкая, ароматная, кожица тонкая. Вкус сладкий, ближе к лесной землянике, без резкой кислоты. Плодоношение растянутое: при хорошем уходе ягоды идут с июня до осени. Размножают сорт семенами или делением куста, а не усами.

«Белая душа» (White Soul)

Белоплодная альпийская земляника ремонтантного типа. Куст компактный, обычно безусый или почти безусый высотой около 15–20 см. Ягоды мелкие, белые или кремово-белые, удлинённо-конические, с нежной мякотью. Вкус сладкий, ароматный, с лесной и лёгкой ананасной ноткой. Плодоносит волнами с начала лета до осени. Сорт удобен для семенного выращивания, контейнеров, бордюров и детской грядки.

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Проверка слуха

Считается, что птицы не едят белую землянику. Правда ли это? Действительно, птицы белую и жёлтую землянику замечают хуже, чем красную. Для них нет яркого сигнала спелости, поэтому урожай часто страдает меньше. Особенно это заметно, если рядом растут обычные красноплодные сорта.

Но полной защиты нет. Если дрозды, скворцы или воробьи распробуют белые ягоды, они будут клевать и их. От слизней, муравьёв, долгоносика, клеща и серой гнили белый цвет тоже не спасает. Поэтому сетка, мульча, проветривание посадок и частый сбор всё равно нужны.