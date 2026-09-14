Облако в саду. Как подготовить гортензию к зимовке

Гортензия кажется настоящим облаком в саду: её огромные соцветия словно зависают над кустом, делая одним из самых ярких акцентов участка. Но за воздушной красотой прячется требовательный характер — особенно осенью, когда растению нужно помочь подготовиться к зиме.

Обрезать нельзя оставить

Каждую осень среди любителей цветов вспыхивает один и тот же спор — нужна ли крупнолистной гортензии осенняя обрезка. Одни опасаются удалить побеги с будущими цветочными почками, другие считают обрезку необходимой частью ухода за кустом после цветения.

У Елены Захаренко на этот счёт есть собственная точка зрения, основанная не только на теории, но и на более чем 17-летнем опыте выращивания гортензий. Елена — садовод, специалист по гортензиям и победительница реалити-шоу «4 дачи». На своём участке она год за годом наблюдает за растениями, пробует разные приёмы и выбирает те, которые показывают лучший результат именно в её условиях.

Фото: Арсений Костерин

«Сейчас, когда первая волна цветения прошла, я обязательно обрезаю соцветия, — рассказывает Елена. — Они уже некрасивые, унылые, высохшие. Прямо сразу после увядания, буквально над следующим листом, я обрезаю. Здесь уже даже можно видеть новые молодые почки — они-то и будут цвести в следующем году. Тем самым я даю растению возможность копить силы для новых почек».

Подвязка

Но только обрезкой осенний уход не ограничивается. «Так как ещё бывает вторая волна цветения, я продлеваю декоративность куста, — поясняет Елена. — Дождями ветки сильно гнёт, поэтому использую резиновый кембрик — это очень удобная пластичная верёвка. Ещё у меня стоит специальная опора. Привязываю к ней каждую веточку — так куст дольше остаётся нарядным и не травмируется».

Фото: Арсений Костерин

Подкормки

Без подкормок осенью никуда. Чтобы гортензия хорошо перезимовала и в следующем году пышно цвела, её обязательно нужно удобрить. «Я использую фосфорно-калийное удобрение, а про азот забываю уже с середины лета — больше его не применяю, — делится опытом Елена. — Именно фосфор и калий нужны, чтобы вызрели побеги и укрепилась корневая система. Беру примерно столовую ложку удобрения на 10 литров воды и выливаю по ведру под куст. Так побеги одревеснеют, сформируются цветочные почки и растение крепким уйдёт на зимовку».

Укрытие

Перед укрытием на зиму Елена обрывает всю листву с побегов. «На листьях могут зимовать возбудители болезней, а в укрытии влажная листва часто становится причиной выпревания». Ну а дальше собственно укрытие. «Пригибаю все побеги к земле, ставлю дуги и укладываю на них достаточно плотный укрывной материал. Я использую лутрасил или спанбонд, можно в два слоя — хуже не будет. Главное — вовремя укрыть, но ещё важнее рано не снимать укрытие. Больше всего почки боятся не столько зимы, сколько возвратных заморозков: майских и даже июньских. Если почки пострадают, вы получите красивый зелёный декоративный куст,

но цветения так и не увидите. Поэтому укрытие нужно снимать постепенно, ориентируясь на прогноз погоды, и только когда точно минует угроза сильных похолоданий».

Чем отличается осенний уход разных видов гортензий Вид Обрезка осенью Укрытие Особенности Крупнолистная Только удаление соцветий

и сухих/больных веток.

Побеги не укорачивают: на них уже заложены цветочные почки Обязательно, тщательно: пригибание, каркас, укрывной материал Чувствительна

к заморозкам, цвет зависит от pH почвы Метельчатая Можно срезать соцветия

и слегка проредить куст В большинстве регионов достаточно мульчирования приствольного круга,

в холодных — лёгкое укрытие молодых кустов Цветёт на новом приросте, более зимостойка Древовидная Срезают соцветия, удаляют слабые и старые ветки Обычно не требуется,

в суровых регионах — мульча и лёгкое укрытие Хорошо переносит морозы, нуждается

в регулярной формирующей обрезке

Для надёжной зимовки

«Крупнолистная гортензия — это не для новичков, — резюмирует Елена. — Тут очень много нюансов, и каждому сорту нужен индивидуальный подход. Но если соблюдать все этапы, результат того стоит».

Чтобы куст действительно был готов к зиме, Елена рекомендует провести ещё несколько несложных, но важных процедур.

Мульчирование. «Для всех видов полезно замульчировать приствольный круг слоем 5–10 см. Подойдут хвойный опад, торф, перепревший компост. Мульча защищает корни от промерзания и дополнительно подкисляет почву — это особенно ценно для крупнолистной гортензии».

Фото: Арсений Костерин

Влагозарядный полив. «Если осень сухая, под каждый взрослый куст нужно вылить 20–30 литров воды. Влажная почва промерзает медленнее и лучше защищает корневую систему».

Профилактика болезней. «Опавшую листву обязательно нужно убирать, — напоминает Елена. — А при необходимости куст и почву вокруг него можно обработать фунгицидом, например 1%-ным раствором бордоской жидкости, до укрытия».