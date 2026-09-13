По делам и ограда. Стоит ли делать забор из габионов

Каменный забор выглядит надёжно, но возводить полноценную кладку из природного камня дорого и трудоёмко. Есть более простой по конструкции вариант — габионный забор. Рассказывает ландшафтный дизайнер Ольга Черноусова.

Что такое габион

Габион — прочный объёмный короб из металлической сетки, который заполняют камнем. Изначально такие конструкции применяли для укрепления склонов, берегов и насыпей, а сегодня габионы широко используют и в частных садах: из них делают подпорные стенки, ограждения, основания для скамеек и другие элементы участка.

Для дачи такой забор интересен ещё и тем, что камень здесь не нужно скреплять раствором. Его удерживает металлический каркас. А если правильно подобрать наполнитель, обычная конструкция из сетки превращается в полноценный элемент садового дизайна.

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Как устроен забор

Основа конструкции — две параллельные стенки из жёсткой сварной сетки. Между ними остаётся пространство, которое и заполняют камнем.

Использовать обычную сетку-рабицу нельзя. Она слишком гибкая и под массой камня деформируется. Для габионов применяют прочные сварные панели из оцинкованной проволоки или металла с другим стойким антикоррозионным покрытием.

Стенки короба обязательно соединяют между собой металлическими стяжками. Они удерживают заданную ширину кон­струкции и не позволяют сетке выгибаться наружу.

У высокого забора масса огромная, поэтому особое внимание требуется стойкам и основанию. Чем выше и шире габион, тем серьёзнее нагрузка. На пучинистых грунтах опоры особенно важно устанавливать с учётом глубины промерзания и особенностей участка.

Экономия

Одна из главных статей расходов — декоративный камень. Но заполнять им весь габион необязательно.

Самые красивые крупные камни можно укладывать непосредственно возле наружных стенок сетки, разворачивая привлекательной стороной наружу. В центральную часть конструкции засыпают более дешёвый прочный каменный материал подходящей фракции.

Это позволяет заметно сократить расходы, особенно если забор длинный.

А вот строительный мусор для внутреннего заполнения использовать нежелательно. Кирпичный бой, газобетон, остатки раствора и рыхлый известняк могут постепенно разрушаться, давать усадку и создавать внутри пустоты.

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Размер камня

Наполнитель должен быть крупнее ячейки сетки. Иначе отдельные камни начнут высыпаться.

Особенно внимательно подбирают гальку и другой округлый материал. Продолговатый камень способен повернуться узкой стороной и пройти через ячейку, хотя первоначально кажется достаточно крупным.

Для заполнения подходят крупный гранитный щебень, бутовый камень, галька, кварцит и другие твёрдые морозостойкие породы.

Размер наполнителя можно комбинировать. Именно такой приём хорошо виден на фото: нижняя часть забора заполнена сравнительно мелким серым камнем, а сверху уложен крупный светлый. За счёт этого массивная каменная стена выглядит намного интереснее.

Поэтапное заполнение

Ещё один полезный приём — заполнять габион постепенно.

Камень насыпают или укладывают слоями примерно по 20–30 см. После каждого слоя контролируют положение стенок, поправляют крупные камни и устанавливаю­т необходимые стяжки.

Если сразу высыпать большое количество тяжёлого камня в высокий короб, сетчатые стенки могут выгнуться. Исправлять деформацию уже заполненного габиона значительно сложнее.

Возле лицевой стороны крупные камни лучше укладывать вручную. Внутреннюю часть можно засыпать быстрее.

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Декоративные сочетания

Для декоративного эффекта вовсе не обязательно покупать дорогой камень необычного цвета. Иногда достаточно соединить две фракции.

Например, нижнюю часть заполнить мелким серым гранитом, а верхнюю — крупной светлой галькой. Можно сочетать серый гранит с кварцитом, тёмный камень со светлым или использовать разные размеры одной и той же породы.

Главное — сделать границу между слоями достаточно ровной. Тогда даже простой материал выглядит аккуратно.

Слишком много цветов и разновидностей камня смешивать не стоит. Для большого забора обычно достаточно двух, максимум трёх вариантов наполнителя.

Растения у стены

Высокий габион хорошо закрывает участок, однако без растений может выглядеть слишком массивно.

Перед таким забором удачно смотрятся розы, можжевельники, спиреи, барбарисы, декоративные злаки и другие растения с выразительной формой куста. Можно использовать и лианы.

Вот ещё один небольшой практический лайфхак: вдоль основания габиона лучше оставить узкую полосу, засыпанную щепой, гравием или другим мульчирующим материалом. Тогда траву не придётся постоянно выкашивать вплотную к металлической сетке.

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Преимущества

У такого забора очень много плюсов:

Камень не требует ухода.

Его не нужно красить, штукатурить или защищать от солнца.

При правильно выбранной породе он спокойно переносит морозы, жару и осадки.

Массивное заполнение полностью закрывает участок от посторонних взглядов и частично снижает уровень уличного шума.

Внешний вид такого ограждения можно подобрать под конкретный сад: от строгой серой стены до декоративных полос из камня разных оттенков.

Важное правило

Экономить можно на декоративности наполнителя, но не на металлическом каркасе. Сетка, стойки, крепления и внутренние стяжки должны выдерживать постоянное давление тяжёлого камня.

Именно поэтому хороший габио­н — это не просто «камни, насыпанные в сетку», а грамотно собранная инженерная конструкция. А самый полезный дачный приём здесь простой: дорогой красивый камень укладывать только там, где его видно, а внутренний объём заполнять более доступным прочным материалом.