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Агроном Дзюба рассказала, чем подкормить растения осенью

istockphoto.com
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Калий особенно важен для растений осенью, поскольку помогает им завершить вегетацию, перераспределить накопленные вещества и подготовиться к зиме, рассказала Луганскому информационному центру агроном Татьяна Дзюба.

По словам специалиста, калий регулирует водный баланс, участвует в транспортировке сахаров и других продуктов обмена, повышает активность ферментов и устойчивость растений к неблагоприятным условиям.

О дефиците элемента могут свидетельствовать замедление роста, хлороз и «краевой ожог» листьев. При выраженной нехватке калия растения хуже переносят засуху, а плоды могут становиться кислыми, плотными и хуже храниться. При этом похожие симптомы возникают и при стрессе из-за засухи, переувлажнения или резкого изменения кислотности почвы.

Для осенних подкормок Дзюба назвала древесную золу, сульфат и хлорид калия, калимагнезию и комплексные удобрения. Хорошим вариантом она считает монофосфат калия, поскольку осенью растениям также необходим фосфор. Удобрения рекомендуется вносить в почву на глубину 10–25 см до устойчивых заморозков.

Агроном предупредила, что избыток калия может мешать усвоению фосфора, магния и других элементов. Оптимальным временем для подкормки Дзюба назвала период сразу после сбора урожая, когда рост побегов уже замедлился, но листва ещё не опала полностью.
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