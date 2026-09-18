Жила на даче и тихо умерла: что оставила звезда «Места встречи» Данилова

Наталья Данилова ушла из жизни ещё 8 сентября, не дожив всего нескольких дней до своего 71-летия. Однако страна узнала об этом только 16 сентября — информацию подтвердили в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова и Театре имени В. Ф. Комиссаржевской. Последние дни актриса провела в петербургском хосписе после продолжительной болезни.

Она ушла так же тихо, как жила последние годы. «Она не была никакой отшельницей, но давно выстроила эту невидимую стену, куда уже не допускала случайностей. И имела на это право женщины, которая не хочет, чтобы её видели другой…» — сказала театральный критик Лена Вестергольм.

Миллионы зрителей запомнили Наталью Данилову по роли младшего сержанта Варвары Синичкиной в культовом фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» (1979). Её героиня — возлюбленная Шарапова — стала для многих символом той эпохи.

Два мужа, две потери, полное одиночество

В институте Данилова познакомилась с режиссёром Асхабом Абакаровым, который был старше её на десять лет. Они поженились, однако брак закончился трагедией: Данилова забеременела, но из-за приёма гормональных препаратов, которые она принимала, не зная о ребёнке, пришлось сделать аборт. После этого Асхаб развёлся с Натальей. В 1985 году Абакаров погиб в автокатастрофе, ему было 40 лет.

Второй муж актрисы, Сергей, в 45 лет перенёс инфаркт, а затем инсульт. Данилова ушла из театра, чтобы ухаживать за ним и за больной матерью. Позже Сергей скончался, а через несколько месяцев после этого умерла и мать актрисы. Детей у Натальи Юрьевны не было.

В 1990-е годы, после смерти второго мужа, она оказалась в тяжёлом финансовом положении — сдавала вещи в комиссионку и даже собирала бутылки, чтобы прокормиться. Позже она вернулась к работе в театре и озвучиванию: её голосом говорили персонажи «Брата-2», мультфильмов о трёх богатырях и «Лунтика». Но значительных накоплений или дорогостоящей недвижимости она так и не нажила.

Островок жизни на скромной дачи

Последние годы Наталья Данилова провела на даче в СНТ «Культура» в Ленинградской области. Это был не просто участок, а дело всей её жизни. «Здесь, в актёрском посёлке, она влюбилась в этот кусок земли с неровным, мягко сказано, рельефом, с ручьём… И она отбила его, просто встав наперерез трактору и сдвинув границу забора кооператива под чудесным названием "Культура". Границы Наташа всегда уважала и отстаивала до миллиметра», — вспоминает Лена Вестергольм.

По данным aif.ru, стоимость квадратного метра в СНТ «Культура» начинается примерно от 50 тыс. рублей. Но сам дом актрисы был небольшим и скромным — без излишеств, которые сегодня принято считать нормой для «актёрских» дач, отмечала театральный обозреватель Елена Вольгуст.

«Много лет как Наташа стала отшельницей. Наверное это самое точное слово. Она жила одна, на даче, в доме маленьком, лишенном всех тех черт, которые присущи сегодняшним дачам многих, многих. Она давно выбрала для себя режим максимальной тишины...» — пишет Вольгуст.

Наталья Данилова Фото: Кадр из фильма

Наследство: кому достанется дача и скромные сбережения

Многомиллионного наследства Наталья Данилова не оставила. Так как детей у неё не было, а оба супруга скончались, наследство актрисы может достаться её единокровному брату — украинскому автогонщику и телеведущему Алексею Мочанову.

«Если завещания не было, то всё распределяется по закону. Сначала идут наследники первой очереди — дети, супруг, родители. Если их нет, то идёт вторая очередь — дяди, тёти, братья, сёстры, племянники и так далее», — пояснял aif.ru заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

Сам Алексей Мочанов признался, что они с сестрой виделись нечасто, но он «видел её гораздо чаще, чем она его». После 2014 года они продолжали созваниваться — всегда она набирала его, а не он её. После 2022 года связь оборвалась.

«Но, я так понимаю, что Наталья Юрьевна просто выпала из жизни и общения у всех. Без исключения. И ушла сама, тихо, никого не напрягая. Светлая добрая ей память. Покойся с миром, сестра», — написал он.

Наталья Данилова Фото: Кадр из фильма

«Она держала оборону»

О последних годах актрисы рассказал и её коллега по «Месту встречи изменить нельзя» Станислав Садальский. По его словам, после съёмок в легендарном сериале они практически не общались.

«Мы виделись с ней только на 15-летие картины "Место встречи изменить нельзя", мы с ней один танец станцевали и всё. Больше мы с ней не общались. Это было очень давно, потом мы с ней не виделись. Она держала оборону, мало с кем общалась», — сказал Садальский.

Он также отметил, что Наташа «вообще мало с кем общалась, она как-то держала оборону, держалась в стороне от всего».

Весной 1995 года в Киноцентре на Красной Пресне отмечали 15-летие сериала — это была их последняя встреча.

Наталья Данилова прожила жизнь, полную взлётов и падений, славы и забвения, любви и потерь. Она ушла тихо, как и просила — не напрягая никого. Осталась лишь память о Варе Синичкиной и голос, который ещё долго будет звучать в мультфильмах и кино.