Виталий Гогунский опроверг информацию о неуплате алиментов

Актер Виталий Гогунский, получивший известность благодаря роли Кузи в сериале «Универ», опроверг сообщения о наличии задолженности по алиментам на содержание 16-летней дочери Миланы. Об этом артист рассказал в интервью журналистке Лауре Джугелии.

Гогунский отметил, что при наличии официальной задолженности по алиментам он, по его словам, не смог бы беспрепятственно выехать за границу. Актер также заявил, что считает необходимым обеспечивать мужчинам такую же государственную защиту, какую получают женщины, особенно в ситуациях, связанных с исполнением родительских обязанностей.

Артист подчеркнул, что не нарушал закон и не исключает возможности судебного разбирательства, поскольку обратиться в суд может любой человек. При этом Гогунский утверждает, что с выплатами на содержание дочери у него все в порядке. Он также заявил о готовности возобновить общение с Миланой.

Ранее в Калужской области сотрудники Федеральной службы судебных приставов задержали мужчину сразу после церемонии бракосочетания из-за крупной задолженности по алиментам.