В театре Михалкова прошла масштабная премьера «Собачье сердце» по Булгакову

17 сентября в театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова» состоялась масштабная премьера спектакля «Собачье сердце» по знаменитой повести Михаила Булгакова.

В спектакле поистине звездный состав — выход актеров сопровождался громкими аплодисментами.

Режиссером этой смелой и ироничной постановки стал Сергей Газаров.

Профессора Преображенского в разных составах играют Сергей Газаров и Виктор Раков.

Доктор Борменталь — Данила Дзыгар. Шарик / Шариков — Фёдор Лавров. Швондер — Сергей Степанченко. Зина (прислуга) — Надежда Филипова.

Получился остроумный, смелый спектакль. Режиссер оригинально и с юмором, вместе с Михаилом Афанасьевичем, говорит о природе человека, ищет ту самую грань между нравственным и искусственно созданным.

«В новой постановке мы бережно сохраняем уникальную булгаковскую интонацию — тонкую и ироничную. Но вместе с тем хотим показать повесть в свете вопросов, которые остаются актуальными и сегодня», — говорит режиссёр Сергей Газаров.

Одной из фишек спектакля стало использование технологий искусственного интеллекта — пес Шарик до преображения воссоздан на сцене в виде цифрового персонажа. Озвучивает его актер Фёдор Лавров, который во втором актер блистательно исполняет роль Шарикова. Несомненно, это одна из лучших работ современной театральной Москвы.

«Самое интересное, что я впервые за свою практику решил использовать Искусственный Интеллект: мы создали с его помощью собаку, которая в спектакле взаимодействует с живыми артистами, — рассказывает Сергей Газаров. — Этот контакт вышел очень живым. На этом построен весь первый акт. Эта собака из нового мира, мира технологий, весьма оправдано „родилась“ в постановке театра, который имеет тесную связь с кино и которым руководит величайший кинорежиссер».

Доктор Борменталь в очень точном исполнении Данилы Дзыгара выступает ближайшим соратником профессора Преображенского, помогая ему проводить избирательные и дорогостоящие эксперименты над людьми.

«Вопросы, которые поднимает Булгаков, остаются актуальными в любое время, — говорит aif.ru Данила Дзыгар. — Поэтому, будь то фильм, снятый в 1980-х годах, или театральная постановка, созданная сегодня, само произведение не теряет своей актуальности. Как всякий талантливый писатель, Булгаков наполняет свою повесть множеством смыслов и ставит множество вопросов.

Владимир Бортко нашел свою интонацию и раскрыл те темы, которые были важны именно ему. Мы попытались найти что-то свое. С повестью я познакомился еще в школьные годы, затем перечитывал уже в институте. Булгаков вообще производит огромное впечатление на творческого человека, особенно в начале его пути. Мне кажется, молодого читателя всегда привлекают элементы фантастики, мистики, фэнтези, которыми наполнены многие его произведения.

Но с годами понимаешь, что Булгаков — писатель невероятно сложный, глубокий и далеко не такой простой, как может показаться при первом знакомстве. Это не просто фантастические истории. Так же, как „Мастер и Маргарита“ — это вовсе не сказка про ведьму, решившую спасти своего возлюбленного.

Когда я впервые читал „Собачье сердце“, оно воспринималось прежде всего как фантастическое произведение. Сегодня же я вижу в нем серьезное социальное и философское высказывание о будущем человечества: о природе личности, об искусственном интеллекте, об экспериментах с человеком, о клонировании».

Спектакль стал живым театральным исследованием человеческой идентичности.

В отличие от классических интерпретаций, режиссер Сергей Газаров отказался от деления героев на строго отрицательных и положительных — у каждого на сцене есть «свой внутренний адвокат».

Следующие показы состоятся 18, 24 сентября, а затем 17, 30 октября.