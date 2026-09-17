В Комитете по культуре опровергли получение заявки на концерт Канье Уэста

Купившие билет на концерт американского рэпера Канье Уэста получили ответ от Комитета по культуре на фоне слухов о возможной отмене мероприятия. Цитата из документа распространилась в региональных СМИ.



Заместитель председателя комитета Станислав Молдованов заявил об отсутствии договора аренды площадки для концерта. Руководство «Газпром Арены», где планировался концерт, заявило Комитету, что контракт с организатором концерта заключён не был.



Функционер добавил, что по закону правообладатель обязан заблаговременно согласовать выступление с Комитетом.



«Сведениями о формировании заявки в соответствии с порядком комитет не располагает», — гласит ответ организации.



Концерт Канье Уэста был запланирован на 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге, однако позже выяснилось, что мероприятие, скорее всего, будет отменено. Ранее сообщалось, что суд в Воронеже принял к рассмотрению иск против организаторов концерта Ye.