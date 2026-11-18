В Испании начали уголовное расследование в отношении 83-летнего певца Хулио Иглесиаса по обвинениям в сексуальных домогательствах и жестоком обращении с бывшими сотрудницами, пишет El Mundo со ссылкой на Национальную судебную коллегию Испании.

Сообщается, что суд рассматривает заявления двух женщин, одна из которых ранее работала у певца домработницей, а вторая - физиотерапевтом. Их вызвали в суд для дачи показаний 3 февраля 2027 года. Женщины утверждают, что подверглись сексуальным домогательствам и жестокому обращению, находясь в резиденциях певца на Багамских островах и в Домине. Расследование ведется по обвинения в преступлениях против половой неприкосновенности, фактам побоев и унижающего достоинство обращения.

При этом Иглесиас отверг все обвинения, назвав их «абсолютно ложными». Певец заявил, что никогда «не нападал, не принуждал и не унижал ни одну женщину».

Напомним, в феврале Иглесиас подал в суд на вице-премьера Испании и министра труда Йоланда Диас, обвинив ее в клевете из-за публичных заявлений с обвинениями в его адрес. Ранее Диас в соцсетях и интервью назвала «ужасающими» рассказы двух бывших сотрудниц музыканта о якобы имевшихся сексуальных домогательствах, условиях «рабства» и нарушениях прав. Иглесиас подчеркнул, что обвинения не подтверждены в суде, а уголовное дело против него было архивировано прокуратурой Испании за отсутствием юрисдикции.