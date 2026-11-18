В Москве на 80-м году жизни умерла Наталья Юрьевна Иванова — художник по костюмам, лауреат Государственной премии России, член Союза кинематографистов РФ. Об этом сообщили Союз кинематографистов и Гильдия художников кино и телевидения СК России.

Наталья Иванова родилась 12 июля 1947 года в Москве. В 1968 году окончила Московское художественное училище памяти 1905 года по специальности «художник-оформитель» (мастерская Л. О. Нижнего) и в том же году пришла на «Мосфильм». Начинала ассистентом художника по костюмам Лидии Нови, позже стала самостоятельным специалистом. Дебютом Ивановой в качестве художника по костюмам стал фильм Алексея Сахарова «Вкус хлеба» (1979).

За годы работы она создала костюмы для десятков картин, среди которых «Жестокий романс» (1984), «Утомлённые солнцем» (1994), «Сибирский цирюльник» (1998), «Андерсен. Жизнь без любви» (2006), «Орда» (2012), «Дядя Саша» (2018), «Северный ветер» (2020), «Про Лелю и Миньку» (2020), «Катя-Катя» (2023) и «Почтарь» (2025).

В 1999 году Иванова была удостоена Государственной премии РФ в области литературы и искусства — в числе создателей фильма «Утомлённые солнцем». Дважды получала кинопремию «Ника» за лучшую работу художника по костюмам: в 2006 году за «Андерсена. Жизнь без любви» и в 2013 году за «Орду». В том же 2013 году за «Орду» ей был присуждён «Золотой орёл».

Союз кинематографистов России и Гильдия художников кино и телевидения СК России выразили искренние соболезнования родным и близким Натальи Юрьевны.

«Коллеги-кинематографисты запомнят Наталью Юрьевну Иванову как выдающегося художника по костюмам, незаменимого профессионала, вошедшего в историю кино яркими впечатляющими фильмами», — говорится в сообщении Союза кинематографистов.