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Том Холланд стал самым кассовым актером в истории мирового кино

Gage Skidmore / Википедия
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Британский актер Том Холланд стал самым кассовым актером в истории мирового кино. Суммарные сборы фильмов с его участием достигли $15,5 млрд. Такие данные приводит Discussing Film. 

По этому показателю 30-летний Холланд обошел Зои Салдану, фильмы с участием которой собрали около $15,4 млрд. Она удерживала лидерство с января 2026 года.

Росту кассовых показателей Холланда способствовали вышедшие в 2026 году фильмы «Человек-паук: Новый день» и «Одиссея» Кристофера Нолана. Их мировые сборы составили $2,4 млрд и $1,4 млрд соответственно. 

Еще в конце августа Discussing Film ставил Холланда на третье место среди самых кассовых актеров в истории — после Зои Салданы и Скарлетт Йоханссон. Тогда общие сборы картин с его участием превышали $15 млрд. 

Ранее сообщалось, что в январе 2026 года рейтинг самых кассовых актеров возглавляла Зои Салдана. На тот момент суммарные сборы фильмов с ее участием составляли $15,47 млрд. 
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КультураЧеловек-пауккассовые сборыТом ХолландЗои СалданаактерыкиноГолливуд
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