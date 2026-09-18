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TMZ: Леди Гага могла воспользоваться услугами суррогатной матери

Estádio do Morumbi - SP / Flickr.com
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

Певица Леди Гага и ее жених Майкл Полански могли прибегнуть к помощи суррогатной матери для рождения дочери. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на собственные источники.

Издание предполагает, что решение могло быть связано с состоянием здоровья артистки. Ранее Гага рассказывала о фибромиалгии — хроническом заболевании, сопровождающемся болями и повышенной утомляемостью.

В 2025 году певица отмечала, что ей удается контролировать проявления болезни, хотя периодически у нее случаются периоды сильной боли.

Дочь Гаги и Полански, получившая имя Роуз Бин, родилась 9 июня в Лос-Анджелесе. При этом информация о возможном использовании суррогатного материнства основана на данных источников TMZ и официально представителями певицы не подтверждалась.

Ранее певица Мадонна в интервью итальянскому Vogue рассказала, что два дня находилась в коме и была на грани жизни и смерти из-за бактериальной инфекции и сепсиса.
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Культурасуррогатное материнствоЛеди Гага
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