Смерть на сцене: скоропостижно скончался актер Спириденков из «Невского»

Коллеги актера театра и кино Геннадия Спириденкова отказываются верить в его смерть. Вот только они обсуждали планы на новый театральный сезон, стояли вместе на сцене и все оборвалось. Каким запомнился Геннадий Спириденков и что с ним произошло, рассказали в эксклюзивном комментарии aif.ru коллеги актера.

«Я решил, что он придумал такую мизансцену»

Актеры и сотрудники театра «Комедианты» шокированы внезапной смертью актера Геннадия Спириденкова. Коллеги в один голос утверждают, что ничто не предвещало трагедии. Актер был бодр и выглядел абсолютно здоровым.

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«Ничего не предвещало. Была репетиция перед спектаклем. Потом вышел на сцену, я следил по монитору. Когда он упал, у меня даже мысли не возникло, что ему плохо! Я решил, что он придумал такую мизансцену. По сюжету, его герой-мужчина обнаружил, что на него не обращают внимания женщины. Я думал, что Геннадий решил, что от такого несчастья надо упасть от ужаса. Оказалось, что он упал от смертельной истории», — поделился в эксклюзивном комментарии aif.ru художественный руководитель театра «Комедианты» Михаил Левшин.

По словам собеседника издания, коллеги оперативно вызвали скорую помощь, врачи смогли откачать актера.

«На вызов приехали две скорые. Его вроде бы откачали, восстановили работу сердца, увезли в больницу. А утром стало известно, что мы будем скоро с ним прощаться окончательно. Скорее всего, прощание пройдет на сцене театра», — сказал он.

Сотни разноплановых ролей и у каждого персонажа свой характер

Геннадий Спириденков известен широкой публике по съемкам в более чем 50 кинопроектах, в том числе в сериалах «Тайны следствия», «Невский», «Улицы разбитых фонарей», «Литейный» и «Ментовские войны».

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«Он был талантливейшим разноплановым театральным актером. Одной из его самых для меня запомнившихся ролей стал персонаж в пьесе “женитьба” Гоголя. Он играл Яичницу, играл 26 лет! И каждый раз это было иначе, это был какой-то другой оттенок. Менялась ситуация, менялся Геннадий Спириденков. Иногда это было немножко уклон в развлекательство, чуть-чуть эстрада, иногда очень лирично. Театровед Юрий Михайлович Барбой сказал мне после просмотра “Женитьбы” со Спириденковым, что он не видел такого нежного, трогательного Яичницу и рассказывал об этом своим студентам. Он мог создать такого героя, в нем был этот лиризм», — рассказал художественный руководитель театра «Комедианты» Михаил Левшин.

Режиссер Аркадий Гевондов отметил, что Спириденков принадлежал к старой театральной школе, был предан своей профессии и зрителю.

«Я ходил на все его спектакли, потому что это было его прочтение, та дикция, то понимание, та игра. Сегодня я даже не знаю, кто такое делает. Это та самая старая школа, сейчас таких актеров не воспитывают. Это был очень добрый, отзывчивый человек, очень любящий свою работу.

Работал над каждым словом, что-то спрашивал, что-то предлагал. Сейчас как перед глазами стоят все его выходы. Он даже в небольших ролях мог быть разным, интересным, завораживающим, заражающим. Он просто любил то, чем занимался Сейчас все находятся в шоке, потому что никто даже не предполагал, такое произойдёт», - сказал он.

«Вчера стояли на одной сцене — сегодня его нет»

Коллеги Спириденкова признаются, что осознание его смерти еще не пришло. По признанию актрисы Жанны Куприяновым, он был очень добрым, очень живым, чтобы поверить в его уход.

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«Осознание того, что Геннадий Валентинович с нами больше нет, конечно, еще не пришло, потому что буквально вчера мы стояли на одной сцене и играли спектакль “Дом модели” по произведениям Михаила Зощенко, в нашем театре “Комедианты”. А сегодня его уже нет…. Геннадий Валентинович был очень добрым, светлым человеком, с прекрасным чувством юмора, он был очень легким, с ним всегда было тепло. Он был очень внимательным. Например, у Наташи Тереховой был недавно день рождения, а вчера он принес ей подарочек и сказал: Наташка, с прошедшим тебя днем рождения! И так было, конечно, всегда. Он был очень внимательным, мог какую-нибудь шоколадку подарить, конфетку, сделать комплимент. Это был потрясающий партнер, который любил импровизировать, обладал безумной харизмой, который мог держать зрителя от начала и до конца. Это очень большая потеря, как и для нашего театра, и для кино, и для других проектов, где он работал. Очень трудно смириться с этой потерей», — рассказала Жанна Куприянова.

«Договорились встретиться на спектакле 19 сентября»

Никаких знаков, признаков того, что Геннадий Спириденков может уйти, коллеги не могут назвать. Как отметила Ольга ступнева, они встретились буквально накануне, 9 сентября и проговорили, что через 10 дней у них будет спектакль.

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«Это очень неожиданно. В среду 9 сентября у нас было собрание коллектива “Петербург-концерт”, он был бодр и весел, мы расцеловались и договорились встретиться на "Онегине" 19 сентября. Он не выглядел на 70 лет, подтянут, красив, элегантен. Мы знакомы очень давно, с середины 90-х. Постоянно встречались на концертах, Гена был прекрасным рассказчиком, всегда весел и улыбчив. Он прекрасный ведущий, вел не только эстрадные концерты, но и сложные программы классического направления. Интеллигент, настоящий, образованный, глубокий человек. Вместе работали над спектаклем, где он создал ярчайший образ Призрака оперы. Его монологи в “Призраке” трогали до слез не только публику, но и самих артистов. Последняя наша работа - это “Онегин”. Пушкин, до боли знакомый, но с подачи Гены, его акцентов и проживания жизни героев, каждый образ раскрывался по новому, ещё неизведанному Пушкину Геннадия Спириденкова», — отметила Ольга Ступнева.

Что стало причиной смерти

Дочь Геннадия Спириденкова Светлана в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказала, что у отца открылось желудочно-кишечное кровотечение, он перенес на сцене клиническую смерть. Уже в больнице у него оторвался тромб.

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Смерть Геннадия Спириденкова стала шоком для всего театрального мира: артист, который за несколько минут до трагедии репетировал и выглядел абсолютно здоровым, упал прямо на сцене. Врачи боролись за его жизнь, но тромб оборвал ее в больнице. Коллеги запомнят его как талантливейшего разнопланового актера, доброго и светлого человека, а прощание с ним, скорее всего, пройдет там, где он провел последние минуты, — на сцене театра «Комедианты».