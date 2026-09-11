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Снова туда, где море огней. Фестиваль «Без границ-2026» начал свою работу

Cтартовал V Международный фестиваль циркового искусства «Без границ».
Cтартовал V Международный фестиваль циркового искусства «Без границ». Пресс-служба Росгосцирка

В Санкт-Петербурге на манеже легендарного Цирка Чинизелли стартовал V Международный фестиваль циркового искусства «Без границ». Четыре дня главного юбилейного смотра обещают стать самым фестивальным шоу Росгосцирка.

Фестиваль приветствовал президент Владимир Путин. В своём послании он выразил уверенность, что нынешний творческий форум станет настоящим праздником мастерства, смелости и красоты.

Глава государства отметил особую любовь зрителей разных поколений к цирковому искусству, богатую историю отечественной цирковой школы, её традиции и знаменитые артистические династии.

Гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков подчеркнул, что за пять лет существования фестиваль стал одним из лучших в мире. И это наша самая главная победа. Цирк всегда был вне политики, и это доказывают все зарубежные участники и члены жюри «Без границ», которые приехали к нам несмотря на все препоны и готовы отдавать цирку свою душу».
Фото: Пресс-служба Росгосцирка

К этому гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный добавляет, что сегодня все международное цирковое сообщество солидарно в том, что культура не должна иметь границ, а мы должны прилагать все усилия, чтобы сохранять наши культурные связи.

Классический манеж превращён в пространство императорской роскоши. Всё — от эксклюзивных костюмов до уникальной сценографии с королевским замком, выдвижными лестницами и русской тройкой, живым символом крупнейшей цирковой компании мира — говорит о серьёзной подготовке и желании порадовать и поразить зрителей красотой и мощью российского и мирового циркового искусства.

Фестиваль открыла ария Мистера Икса в исполнении победителя шоу «Голос» Богдана Шувалова в сопровождении роскошного балета, наряды которого создали художницы Наталья Буханова и Наталья Чистова.

«Без границ-2026» примет рекордное количество участников: более 200 представителей цирковой индустрии из 18 стран, впервые на арене Цирка на Фонтанке зрители увидят участников из Колумбии и Чили. Артисты ведущих цирковых школ мира продемонстрируют мастерство в самых разных жанрах и представят номера, которые российские зрители ещё не видели.

Сильная конкурсная программа объединит десяток жанров: гостей фестиваля ждут джигитовка, подкидные доски, русская палка, жонглирование, эквилибр и, конечно, дрессура животных, ставшая визитной карточкой российского цирка.

В этом году в манеже появятся тибетские яки — аттракцион под руководством Екатерины и Максима Бощенко, а также аттракцион с тиграми под руководством заслуженной артистки России Людмилы Сурковой, которая посвящает свой номер на фестивале памяти советской дрессировщицы Маргариты Назаровой.

Фото: Пресс-служба Росгосцирка

Режиссёрами фестиваля снова стал неизменный тандем главного режиссёра Росгосцирка Елены Петриковой и художественного руководителя продюсерского центра «Королевский цирк» Гии Эрадзе.

Чтобы создать шоу такого масштаба, команда фестиваля, по словам Елены Петриковой, проделала огромную работу с акцентом на уникальный талант артистов и новые технологии.

Оценивать выступления артистов в манеже цирка на Фонтанке будет международное жюри в составе 12 экспертов из 9 стран мира.
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КультураШоу-бизнесциркфестиваль Без границцирк Чинизелли
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