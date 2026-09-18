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Под «Сумерки» танцевали, под «Карлсона» смеялись. Топ-5 песен Броневицкого

Евгений Броневицкий.
Евгений Броневицкий. Кадр видео

«Словно сумерек наплыла тень, То ли ночь, то ли день, Так сегодня и для нас с тобой Гаснет свет дневной», — это строчка из песни «Сумерки» группы «Поющие гитары». Под неё влюблялись и расставались, танцевали медляки на школьных вечерах, где она звучала из катушечных магнитофонов, а начинающие гитаристы разучивали её одной из первых, чтобы блеснуть на дружеских посиделках.

А вспомнили мы эту песню потому, что первым исполнителем «Сумерек» был Евгений Броневицкий, с которым сегодня в Санкт-Петербурге прощались родные и коллеги, друзья и поклонники. Он ушёл на 82-м году жизни четыре дня назад. Но его голос и бас-гитара навсегда вписаны в историю советской эстрады. Aif.ru составил топ-5 песен, которые прославили «Поющие гитары», а Евгений Броневицкий солировал, оражировал, участвовал в записи как бэк-вокалист и бас-гитарист.

«Сумерки»

В 1968 году основатель «Поющих гитар» Анатолий Васильев возвращался домой дождливым ленинградским вечером. Остановившись перед светофором, он вдруг словно услышал в голове мелодию. Он достал из кармана авторучку и на случайном клочке бумаги прямо под дождём записал первые ноты будущего хита. За стихи взялся поэт Ким Рыжов — он жил неподалёку от Васильева. К тому времени он уже плотно работал с композитором Александром Колкером, писал тексты для театра и эстрады. Стихи к «Сумеркам» он написал так, что в них не пришлось вносить ни единой правки. Песня вышла на пластинке в 1970 году. На конверте была аннотация: «Состав оркестра не совсем обычен — четыре электрогитары, электроорган, труба, рояль и ударные». «Сумерки» стали визитной карточкой Евгения Броневицкого — он был первым и главным её исполнителем.

«Люди встречаются»

В 1966-м венгерский композитор Виктор Гаваши написал песню «Fekete vonat» — «Чёрный поезд». Она была о расставании: в ней чёрный поезд увозил любимую. В 1969-м венгерский певец Янош Коош приехал на гастроли в СССР и исполнил её на ломаном русском. На тот его концерт случайно попали двое друзей: композитор Юрий Антонов и поэт Олег Жуков (оба тогда работали в белорусском ВИА «Тоника»). Песня сразу показалась им потенциальным хитом, но текст был ужасен. Антонов предложил: «Давай напишем русский текст, этот модный шлягер будет в стране звучать». После концерта друзья набрались смелости, пришли за кулисы и попросили у музыкантов ноты — те набросали их прямо на коленке. Жуков помучался пару ночей и написал совершенно новый текст — не про расставание, а про случайную встречу на вокзале. «В свой вагон вошла она, Улыбнулась из окна. Поезд тронул, а я вслед лишь рукой помахал ей в ответ», — запела вскоре вся страна.

«Этот текст по простоте воспроизведения похож на разговорную речь», — позже отметил Анатолий Алёшин, вокалист «Весёлых ребят». Антонов сделал аранжировку. А когда переехал из Минска в Ленинград и присоединился к «Поющим гитарам», песня вместе с ним попала в репертуар ансамбля. Есть сведения, что «Поющие гитары» начали исполнять её даже раньше, чем «Весёлые ребята». Броневицкий участвовал в исполнении песни как бас-гитарист и вокалист «Поющих гитар». Запись ансамбля с его участием датируется 1971 годом. Однако каноническая, самая известная версия принадлежит всё-таки «Весёлым ребятам» с солистом Владимиром Фазыловым.

«Толстый Карлсон»

В её основе — хит «Yellow River» британской поп-рок-группы Christie, выпущенный в мае 1970 года и возглавивший чарты Великобритании, Голландии, Ирландии, Швейцарии и Норвегии. Оригинал — песня о солдате, возвращающемся домой после войны. Молодой поэт Илья Резник написал на готовую мелодию совершенно новый текст — про Карлсона, героя мультфильмов по сказкам Астрид Линдгрен, которые были на устах у всей страны (мультфильмы вышли в 1968 и 1970 годах, а в Театре сатиры шёл спектакль со Спартаком Мишулиным в роли Карлсона). Текст не имел ничего общего с оригиналом — ни словом, ни смыслом. «Поющие гитары» записали песню в 1971 году. В те годы появилась шутка: «Британская группа Christie поёт песню „Yellow River“, что в переводе на русский означает „Толстый Карлсон“». Броневицкий был в составе ансамбля при записи 1971 года и участвовал в исполнении. Песня стала одной из «коронных» в репертуаре «Поющих гитар».

«У реки черёмуха»

Музыку написал композитор Александр Морозов, стихи — Владимир Харитонов. Запись датируется 1975 годом (по некоторым воспоминаниям, 1973-м). Интересная деталь: в аранжировке есть проигрыш на мандолине, который «Поющие гитары» позаимствовали из песни Пола Маккартни «Monkberry Moon Delight». По воспоминаниям Юрия Иваненко (флейта, бас-гитара ансамбля), цитату вставили специально. Здесь роль Броневицкого ключевая: он не только участвовал в записи как бас-гитарист и вокалист, но и аранжировал песню. И в народ ушло:

«Над рекой черёмуха — белый дым, Ветки так и тянутся к молодым.

Не ломай черёмухи у реки, Красоту невинную береги.

Украшенье в комнате на столе, Простоит до вечера в хрустале.

Бросишь ветку вялую у ворот — И вторая молодость не придёт».

«Нет тебя прекрасней»

1969 год. Юрий Антонов — тогда ещё клавишник «Поющих гитар» — ехал с ансамблем на гастроли в Молдавию. В поезде «услышал» мелодию. Тут же стал напевать её коллегам. Текст сочинить вызвалась Ирина Безладнова — сотрудница «Ленконцерта», подруга Антонова. Он сделал для неё «рыбу» — ритмическую заготовку из ничего не значащих слов. К его удивлению, Безладнова, непрофессиональная поэтесса, блестяще справилась: Антонов внёс единственную правку — заменил «мгновенье» на «виденье» в строке «Как виденье, неуловима». Получилось два куплета. Антонов попросил Ирину дописать третий, но она отказалась — о чём потом очень жалела. Тогда третий куплет сочинил гитарист ансамбля ВИА «Добры молодцы» Михаил Беляков. Вскоре после этого Антонов покинул «Поющие гитары» — его пригласили солистом в московские «Добры молодцы». Прощаясь, он оставил Броневицкому клочок нотной бумаги с готовой песней и сказал: «Женя, мне кажется, эта песня в твоём исполнении прозвучит».

Броневицкий отложил песню и на полгода забыл о ней. Потом наткнулся — и буквально за одну ночь расписал все партии: кому что играть и что петь. При этом он решил, что три куплета — слишком длинно, и убрал второй куплет («Если б пристальней ты взглянула...»), вставив вместо него гитарное соло. Тогда это было очень модно. В студии Броневицкий исполнил лид-вокал. Песня была издана фирмой «Мелодия» в 1970 году и мгновенно стала всесоюзным хитом. Позже «Весёлые ребята» (солист Леонид Бергер) записали полный вариант — со всеми тремя куплетами. А сам Юрий Антонов, начав сольную карьеру, тоже стал исполнять эту песню и называл её одной из самых знаковых в своём творчестве.

Евгений Броневицкий, Илона Броневицкая, Стас Пьеха, Эдита Пьеха.
Дядя Женя, Илона и Стас. Как род Броневицких закрепился на эстраде Подробнее

«Поющие гитары» исполнили песню «Нет тебя прекрасней» буквально на днях на закрытии Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге . Выступление было посвящено ушедшему Евгению Броневицкому. Он не просто стоял у истоков ансамбля, он провёл с «Поющими гитарами» всю жизнь, с первого до последнего дня. И не дожил несколько недель до 60-летия ВИА и до своего 82-летия.
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