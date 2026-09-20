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Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
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От Фурманова до Билана. Пять краж, которые потрясли российский шоу-бизнес

Рудольф Фурманов и Дима Билан.
Рудольф Фурманов и Дима Билан. / РИА Новости / Илья Питалев / Максим Богодвид / Коллаж АиФ

Ограбления российских знаменитостей — это не просто криминальная хроника, а отдельный жанр, где переплетаются человеческая беспечность, дерзость преступников и горькая ирония судьбы.

От особняка Анастасии Волочковой до квартиры покойного народного артиста Рудольфа Фурманова. Сотни миллионов рублей, украшения, реликвии — налетчики действуют всегда хладнокровно, не боясь закона. Aif.ru собрал пять историй, которые доказывают: от воров не застрахован даже самый неприступный особняк.

Бутылка-подмена, «проходной двор» и кураторы

В начале сентября Санкт-Петербург потрясла новость: из квартиры покойного народного артиста России Рудольфа Давыдовича Фурманова на Невском проспекте похитили ценности примерно на 150 миллионов рублей. 700 тысяч долларов, 500 тысяч евро, 30 миллионов рублей и ювелирные украшения — всё исчезло из семейного сейфа.

Дверь не взламывали: ключи под ковриком оставила 22-летняя дочь артиста Елизавета, которую в течение нескольких дней обрабатывали мошенники, представляясь сотрудниками силовых структур. Они запугивали девушку и все-таки убедили оставить ключи и код от сейфа. Когда Елизавета с матерью вернулась домой, в квартире горел свет, а сейф был распилен и пуст. Вскоре полиция задержала двух девушек — жительницу Петербурга и приезжую из Подмосковья. При задержании у них изъяли государственную награду Фурманова, хранившуюся в сейфе. По данным следствия, девушки действовали по наводке телефонных «кураторов», которые пообещали им по 500 тысяч рублей за исполнение. Деньги они оставили в условленном месте — без камер. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ.
Рудольф Фурманов.
Рудольф Фурманов. Фото: www.russianlook.com

В апреле 2026 года ограбление обнаружила у себя певица Ирина Дубцова. Из её двухэтажного особняка пропали ценности на несколько десятков миллионов рублей. Кража вскрылась почти случайно: 20-летний сын Артём взял из домашнего бара бутылку шампанского за 10 тысяч рублей, чтобы впечатлить друзей на вечеринке. Когда бутылку открыли, внутри оказался дешёвый напиток. После этого Дубцова проверила сейф, шкатулки с драгоценностями и гардеробную — выяснилось, что из дома вынесли значительную часть имущества. Артистка связала пропажу с постоянной сменой домашнего персонала: в особняке шёл ремонт, и дом фактически превратился в проходной двор. В полицию она обращаться не стала, заявив, что «нервы важнее». Вместо этого Дубцова установила серьёзную систему видеонаблюдения.

Ирина Дубцова.
Ирина Дубцова. Фото: соцсети

Дочь притворилась спящей, пока орудовали грабители

История ограблений российских знаменитостей тянется десятилетиями. В апреле 2013 года трое неизвестных ворвались в коттедж балерины Анастасии Волочковой на улице Молокова в Москве. Самой балерины дома не было — она находилась на гастролях. Налётчики связали няню, домработницу и водителя пластиковыми хомутами и вынесли два сейфа: один вскрыли болгаркой прямо на месте, второй увезли с собой. Самое жуткое в этом ограблении, что в детской спала семилетняя дочь артистки Ариадна. Девочка не растерялась, притворившись спящей, а после ухода грабителей помогла пленникам освободиться. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье «разбой, совершённый организованной группой».

Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной.
Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной. Фото: www.globallookpress.com/ Dmitry Golubovich

В конце июля 2012 года воры обчистили квартиру Валерия Леонтьева в Колокольниковом переулке в центре Москвы. Певец в тот момент находился на фестивале «Новая волна» в Юрмале. Злоумышленники взломали дверь запасного выхода и вынесли два сейфа с деньгами, дорогими часами и сценическими украшениями. Ущерб составил около 5 миллионов рублей. В полицию обратился директор артиста, который не смог сразу составить полный перечень похищенного.

Валерия Леонтьев.
Валерия Леонтьев. Фото: www.globallookpress.com/ Sergey Elagin / Business Online

В сентябре 2015 года жертвой стал Дима Билан. Из его загородного дома в деревне Рассказовка в Новой Москве воры, сорвав дверь с петель, вынесли сейф, в котором находились 9 миллионов рублей, дорогие часы и жёсткие диски с записями выступлений. Певца в момент кражи дома не было. Грабители скрылись в лесу, прихватив с собой и жёсткий диск от камер видеонаблюдения. Однако автомобиль преступников попал в объектив уличной камеры на заборе. По факту кражи было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Сам Билан заявил, что догадывается, кто это мог быть, и назвал полиции имена подозреваемых.

Дима Билан.
Дима Билан. Фото: соцсети
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КультураШоу-бизнесограблениеворовствоАнастасия ВолочковаВалерий ЛеонтьевДима БиланИрина ДубцоваРудольф ФурмановАриадна ВолочковаАртём ДубцовЕлизавета Фурманова
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