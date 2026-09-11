Евровидение-2027: где и когда пройдет, кто участвует

После триумфальной победы болгарской певицы DARA с хитом «Bangaranga» на «Евровидении-2026» в Вене стало известно, что следующая, 71-я по счету, церемония музыкального конкурса пройдет на черноморском побережье Болгарии. Европейский вещательный союз (EBU) и Болгарское национальное телевидение (BNT) официально объявили, что хозяином конкурса станет город Бургас — четвертый по величине город страны и популярный курорт. Это первый случай, когда Болгария принимает у себя «Евровидение».

Где и когда пройдет «Евровидение-2027»?

Полуфиналы конкурса запланированы на 11 и 13 мая, а гранд-финал — на 15 мая 2027 года. Все три шоу примет Arena Burgas — современный спортивно-развлекательный комплекс, открытый в 2023 году. Помимо Бургаса, в сопутствующую культурную программу конкурса будут вовлечены София, Пловдив и Варна, которые также подавали заявки на проведение шоу.

Выбирая город для проведения «Евровидения-2027», международная рабочая группа, в состав которой вошли представители BNT, EBU и международные эксперты, оценивала площадки, гостиничную инфраструктуру, транспортную доступность и общую концепцию превращения города в часть евровизионного опыта.

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Какие страны примут участие в «Евровидении-2027»?

Главной новостью стало присоединение Канады — страна впервые выступит на «Евровидении» и станет первым новым участником конкурса после Австралии, дебютировавшей в 2015 году. Это стало возможным после того, как Канадская телерадиовещательная корпорация (CBC) получила статус полноправного члена EBU. В 2026 году Канада вошла в тройку лидеров по числу голосов зрителей в категории «Остальной мир», а победительницей «Евровидения-1988» была канадская певица Селин Дион, выступавшая от Швейцарии.

По состоянию на сентябрь 2026 года о намерении участвовать заявили около 24 стран. Окончательный список ещё не утверждён и может уточняться. Среди стран, которые подтвердили участие или выразили такое намерение, — Албания, Германия, Австралия, Австрия, Болгария, Великобритания, Дания, Эстония, Финляндия, Израиль, Швеция, Швейцария, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Норвегия, Польша, Румыния, Сан-Марино, Северная Македония и Греция. Некоторые вещатели уже определились с форматом национального отбора: Дания проведёт Dansk Melodi Grand Prix, Финляндия — UMK, Италия будет ориентироваться на фестиваль Санремо, а Швеция — на Melodifestivalen.

При этом Казахстан не примет участия в конкурсе: EBU отказал казахстанскому агентству «Хабар» в полном членстве, сославшись на то, что страна не входит в Европейскую вещательную зону и не является членом Совета Европы. В Казахстане, впрочем, заявили, что заявку на участие и не подавали.

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Как изменятся правила конкурса «Евровидение» в 2027 году?

С 2027 года вступают в силу изменения в правилах «Евровидения», о которых EBU объявил за день до официального объявления места проведения. Самое заметное новшество — повышение минимального возраста участников: теперь все артисты должны достичь 18 лет ко дню первой репетиции. Ранее на конкурс допускались исполнители с 16 лет.

Кроме того, страна-победительница автоматически теряет право проводить конкурс, если на ее территории или в прилегающем регионе существует вооруженный конфликт или сложная геополитическая обстановка. Право принять шоу в таком случае передается вещателю из другой страны — именно так произошло в 2023 году, когда «Евровидение» прошло в Великобритании, хотя победителем 2022 года стала Украина.

Также уточнены требования к живому исполнению: основной вокал должен исполняться вживую, а предварительно записанные элементы не могут заменять или чрезмерно усиливать голос исполнителя. Организаторы отмечают, что эти меры направлены на повышение качества и безопасности конкурса, а также на адаптацию к современным реалиям.