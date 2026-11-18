Президент РФ Владимир Путин поздравил участников и организаторов КВН с 65-летием, отметив, что проект перерос в масштабное молодежное движение, объединяющее талантливых людей по всей стране и за ее пределами. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой — 65-летием легендарного Клуба веселых и находчивых», — говорится в поздравлении главы государства.

Как подчеркнул российский лидер, именно мощный творческий потенциал и слаженная работа всей команды создателей позволили передаче стать настоящим долгожителем на отечественном телевидении.

Отдельное внимание в обращении было уделено роли клуба в студенческой среде. По мнению главы государства, различные фестивали, лиги и турниры способствуют укреплению межвузовских связей и международных молодежных контактов, наполняя их атмосферой дружеского взаимодействия.

«Уверен, что КВН и впредь будет развиваться, продолжать традиции, заложенные А. В. Масляковым и другими основателями клуба, собирать у телеэкранов и в концертных залах зрителей разных возрастов и профессий», — отмечается в документе.

В завершение президент пожелал представителям легендарного проекта неиссякаемого вдохновения, удачи и новых профессиональных высот.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил академика РАН Александра Гинцбурга с юбилеем.