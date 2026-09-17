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Федосеева-Шукшина чуть не задохнулась? Актрису спасла дочь Ольга

Сюжет Легендарные актеры и режиссеры кино
Лидия Федосеева-Шукшина.
Лидия Федосеева-Шукшина. / Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В эксклюзивном разговоре с aif.ru адвокат Юлия Вербицкая-Линник сообщила подробности о самочувствии народной артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной и ситуации в её семье.

По словам адвоката, у Лидии Николаевны недавно случился приступ, в результате которого ей было трудно дышать. Благодаря дочери Ольги, которая ухаживает за актрисой, её состояние удалось стабилизировать.

«К любому состоянию Лидии Николаевны Ольга очень внимательно относится. Она пребывает с ней бессменно, хранит ее покой, контролирует прием медикаментов и, конечно, при малейшей опасности здоровью вызывает врачей», — сообщила Вербицкая-Линник aif.ru.

Ранее, когда актриса в силу личных обстоятельств находилась в квартире одна, она уже пережила несколько крайне серьезных приступов. По словам адвоката, однажды Лидия Николаевна упала и несколько часов пролежала одна.

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«С тех пор младшая дочь актрисы, забыв про все ранее имевшие место разногласия, постоянно с ней. Она переехала к маме и заботится о ней. К сожалению, скандалы прошлых лет и суды с дочерью Марией оказали свое влияние на состояние здоровья Лидии Николаевны. Но сейчас о ней заботятся, как о хрустальной вазе», — добавила Вербицкая-Линник.
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КультураПроблемаЛидия Федосеева-ШукшинаОльга Шукшиназвездные семьилегендарные актеры и режиссеры кино
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