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Звезда «Очень странных дел» и сын Бон Джови усыновили еще одного ребенка

Ron Adar / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Британская актриса Милли Бобби Браун и ее супруг, американская модель Джейк Бонджови усыновили еще одного ребенка, сообщает журнал People.

22-летняя звезда сериала «Очень странные дела» и 24-летний сын рок-музыканта Джона Бон Джови стали родителями во второй раз. Пол малыша и имя пока не раскрываются.

В августе прошлого года пара усыновила девочку.

Ранее сообщалось, что супруга португальского футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес через неделю после заключения брака усыновила троих его старших детей.
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КультураПерсонаусыновление ребенкаМилли Бобби БраунДжейк Бонджови
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