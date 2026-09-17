Звезда «Очень странных дел» и сын Бон Джови усыновили еще одного ребенка

Британская актриса Милли Бобби Браун и ее супруг, американская модель Джейк Бонджови усыновили еще одного ребенка, сообщает журнал People.

22-летняя звезда сериала «Очень странные дела» и 24-летний сын рок-музыканта Джона Бон Джови стали родителями во второй раз. Пол малыша и имя пока не раскрываются.

В августе прошлого года пара усыновила девочку.

Ранее сообщалось, что супруга португальского футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес через неделю после заключения брака усыновила троих его старших детей.