Жених в пижаме, невеста в халате. Кого бросила Ольга Остроумова ради Гафта

На съёмках рязановского «Гаража» молодая актриса Ольга Остроумова боялась Валентина Гафта до дрожи, хотя влюбились они друг в друга сразу.

Никто не подозревал, что спустя годы они заключат брак прямо в больничной палате. Но кого бросила Остроумова ради Гафта? И кого оставил он ради неё? Вспоминает aif.ru.

«Гараж»: начало

Их встреча произошла на съемках картины Эльдара Рязанова «Гараж» в 1979 году. Ольга Остроумова и Игорь Костолевский, тогда еще совсем молодые актеры, чувствовали себя неуютно рядом с признанными мэтрами — Саввиной, Мягковым, Невинным, Гафтом. Они прятались от них за чучело бегемота. Хоть съёмки и проходили в павильонах «Мосфильма», чучела животных туда привезли настоящие. Вот их и использовали, что называется, не по назначению.

Валентин Гафт и Ольга Остроумова. Кадр из фильма «Гараж», 1979 г.

«Мы с Валей и словом не обмолвились, я его боялась. А его останавливало, что я замужем...Не за Костолевским, конечно», — вспоминала Ольга Михайловна. Первым мужем актрисы был Борис Аннабердыев, сокурсник по ГИТИСу. Впоследствии он стал режиссёром-кинодокументалистом на «Туркменфильме». Брак продержался три года. Вторым мужем был Михаил Левитин, театральный режиссёр и писатель. В этом браке родились дочь Ольга (1975 г.) и сын Михаил (1983 г.). В 1993 году супруги развелись из-за неверности режиссёра.

На перепутье

Валентин Иосифович, по его признанию, уже на съёмках «Гаража» влюбился в Ольгу Михайловну и украдкой любовался ею. Однако она не заметила этого, а он не посмел проявить чувства. «Она была настолько хороша, что трудно рассказать, — говорил он. — Когда мне иногда бывало плохо, я вспоминал те счастливые дни», — отмечал Гафт. «Нет минусов, святой человек». Как Ольга Остроумова шла к своему счастью Подробнее

Их отношения начались спустя много лет. Но и тогда вызывали вопросы, ведь Валентин Иосифович был официально женат на артистке балета Инне Елисеевой. Но Ольга Михайловна не могла сдержать чувств. Взрослые люди, у каждого за плечами своя история: разводы и дети.

«Я даже не могу сказать, что влюбилась в него сразу, с первого взгляда. Просто он меня всегда поражал», — позднее вспоминала артистка.

Судьбоносным для актеров стал 1996 год. Валентин Иосифович перенес серьезную операцию и больше медлить не хотел. Сотрудник ЗАГСа зарегистрировал их брак прямо в больничной палате. Ольга Михайловна вспоминала: «Жених был в пижаме, а невеста вместо платья в белом халате». Для обоих этот союз стал третьим. «Я буду ждать свою любовь…» История Валентина Гафта и Ольги Остроумовой Подробнее

«Гафт — артист, а я все остальное»

Их брак продлился почти 25 лет, Ольга Михайловна стала для Гафта последней любовью. Хотя им пророчили расставание, ведь коллеги знали, что у Валентина Иосифовича крайне сложный характер, но мягкость Ольги Михайловной победила все. Именно под ее влиянием Гафт в зрелом возрасте принял православие и крестился. А ещё из своенравного и резкого человека превратился в мягкого и очень семейного. Ольга Михайловна рассказывала, как ее мама, приехав в их новую квартиру, ахнула: «Как цари живете!» Теща звала его Алевтин, считая, что Валентин — женское имя.

«Моя мама Гафта обожала. И он её тоже обожал, потому что она им все время восхищалась. А им нельзя было не восхищаться», — делилась Ольга Михайловна.

А на вопросы о распределении обязанностей в семье, актриса с иронией отвечала: «Гафт — артист, а я — всё остальное». «Тяжело, а я хорохорюсь». Ольга Остроумова рассказала о жизни с Гафтом Подробнее

Борьба за жизнь

В последние годы Ольга Михайловна вела борьбу за здоровье супруга. В 2011 году у Валентина Иосифовича случился инфаркт, через четыре года понадобилась операция на сердце. Болезнь Паркинсона прогрессировала. В 2019 году актер перенес инсульт, после чего его состояние ухудшалось с каждым месяцем. 12 декабря 2020 года 85-летнего Валентина Иосифовича не стало.

«Мне выпала честь и счастье прожить с этим человеком близко довольно много лет. Я старалась быть его защитницей, товарищем, другом», — призналась Ольга Михайловна на похоронах возлюбленного.