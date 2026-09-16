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Внукам счёт потеряла. У Татьяны Васильевой родился восьмой внук

Сюжет Легендарные актеры и режиссеры кино
Татьяна Васильева с внуками.
Татьяна Васильева с внуками. Фото из соцсетей

Сын Татьяны Васильевой стал отцом в шестой раз. У Филиппа родился сын Иосиф.

Для знаменитой артистки Татьяны Васильевой внук стал восьмым! Актриса, узнав о беременности невестки, не сдержала эмоций: «Да вы врёте! С ума сошли! Вы меня разыгрываете? Какой это по счёту? Я уже сбилась!» Aif.ru вспоминает всех внуков звезды «самой обаятельной и привлекательной».

Между Россией и Германией

Филипп родился у Татьяны Григорьевны в первом браке с актером Анатолием Васильевым. Родители развелись, когда мальчику было около четырёх лет, и детство его прошло между отцом, матерью и отчимом Георгием Мартиросяном. Филипп окончил ВГИК, играл в антрепризах, снимался в кино, но большим артистом не стал — в 2018-м и вовсе отошёл от активной кинокарьеры.
Татьяна Васильева с сыном Филиппом, 1981 год.
Татьяна Васильева с сыном Филиппом, 1981 год. Фото: РИА Новости/ Виталий Арутюнов

Зато в личной жизни он оказался куда как более плодовит. Первой женой Филиппа стала актриса Анастасия Бегунова. В этом браке родились Григорий и Иван. После развода Анастасия уехала в Германию и четыре года не давала бывшему мужу общаться с детьми. Ситуация изменилась только после того, как Татьяна Григорьевна купила внукам квартиру в Москве — мальчики начали приезжать на каникулы. В конце 2022 года младший, Григорий, перебрался в Россию и остался жить с отцом, а старший, Иван, вернулся к матери в Берлин.
Татьяна Васильева с семьей
Татьяна Васильева с семьей Фото: соцсети

Второй брак и четверо детей

С актрисой Марией Болонкиной Филипп познакомился на репетициях спектакля «Ловушка для мужа», а в 2016-м пара поженилась. В том же году родилась дочь Мирра, в ноябре 2022-го — Сарра, а 7 апреля 2025 года появился на свет сын Яков, а теперь к ним добавился Иосиф, родившийся 13 сентября 2026 года. Интересный факт — УЗИ-снимок будущего ребенка они преподнесли Татьяне Васильевой в рамке на день рождения — бабушка, по признанию самой актрисы, была шокирована.

Татьяна Васильева с семьей.
Татьяна Васильева с семьей. Фото: соцсети

Добавим, что младшая дочь артистки Елизавета Мартиросян — от второго брака с актером Георгием Мартиросяном — также подарила матери двоих внуков. Старшего, Адама, она родила в 2011 году от дагестанского бизнесмена. Но отношения с отцом ребёнка не сложились, и Елизавета воспитывала сына одна. Осенью 2024 года она стала мамой во второй раз — родился мальчик Леонид, имя отца мальчика Елизавета предпочитает не афишировать. Она скрывала вторую беременность. Но позже и Татьяна Григорьевна подтвердила рождение внука на одном из ток-шоу. Многодетной бабушкой быть почетно, как отмечает актриса.
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КультураПерсонаТатьяна Васильевадети звездзвездные семьилегендарные актеры и режиссеры кино
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