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Увёл жену своего учителя. Чем Георгий Вицин покорил сердце Дины Тополевой

Сюжет Легендарные актеры и режиссеры кино
Георгий Вицин, Дина Тополева.
Георгий Вицин, Дина Тополева. Коллаж АиФ

Эта история случилась 90 лет назад: 19-летний Георгий Вицин потерял голову от жены своего наставника — народного артиста СССР Николая Хмелёва. Дина Тополева, прима театра им. М. Ермоловой, была ещё и старше актера на 16 лет. Но Хмелёв не устроил скандала — дал развод и сохранил дружбу с учеником, продолжив доверять ему роли. Как сердца трех выдержали накал страстей, вспомнил aif.ru.

Запретное чувство

Любвная драма, развернувшаяся в 1936-м году, стала настоящим потрясением для театральной Москвы. Тогда Георгий Вицин, начинающий актер, потерял голову от супруги своего художественного руководителя театра-студии Николая Хмелева (позже, в 1937-м, его студия слилась со студией им. Ермоловой, образовав Театр им. Ермоловой, которым Xмелев руководил до конца жизни.) Избранницей юноши стала прима театра Дина Тополева, настоящее имя — Надежда Хмелева. Несмотря на то что Хмелев был для Вицина непререкаемым авторитетом, чувства оказались сильнее любых преград. А Дина ответила взаимностью. По воспоминаниям Георгия Михайловича, в быту она была удивительно скромной женщиной, идеальной спутницей.

«С ней можно было часами бродить по бульварам и молчать. „Ты для меня загадка, над которой я ломаю — пустяки, если бы только голову, — своё сердце“», — признавался актер в письмах.

Георгий Вицин в фильме «Джентльмены удачи», 1971 год.
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Благородство наставника

Николай Павлович Хмелев был уважаемым человеком в театральной среде. Как режиссёр, он также ставил во МХАТе и являлся его руководителем после смерти Немировича-Данченко. Кроме того, Сталин восхищался его Турбиным и Карениным, поэтому в нарушение обычного порядка присвоения почетных званий, Николаю Павловичу сразу «дали народного СССР». Хмелев поначалу не воспринимал ухаживания ученика за его женой всерьез, искренне недоумевая, что общего у супруги может быть с этим мальчишкой? Однако, когда Дина Васильевна решилась на откровенный разговор и призналась в любви к Вицину, Николай Павлович проявил поразительное благородство. Он дал согласие на развод и не стал устраивать скандалов. А что самое удивительное, сохранил дружеские отношения с молодым актером, продолжая доверять ему роли в своих постановках. Этот поступок навсегда остался в памяти Вицина как эталон великодушия.

Гражданский союз Вицина и Тополевой продлился почти два десятилетия, хотя официально они так и не зарегистрировали отношения. Детей у пары не было, и, как вспоминали друзья, Георгий Михайлович относился к Дине Васильевне с трогательной заботой, похожей на заботу сына о матери.

Георгий Вицин.
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Сердце на двоих

Когда в судьбе Вицина появилась Тамара Мичурина, ставшая его законной супругой, связь с Диной не оборвалась. Тамара была племянницей знаменитого селекционера Ивана Мичурина и актрисой того же театра им. Ермоловой, где и Вицин, и Тополева служили. Тамара Федоровна подарила актёру дочь Наталью. И они обе с пониманием относились к привязанности мужа и отца к экс-возлюбленной.

Тополева ушла из жизни 28 июня 1973 года, ей было 73 года. Говорили, в последние годы актрису мучала болезнь, но Георгий Михайлович всегда был рядом: покупал продукты, лекарства, оплачивал сиделок. Он буквально жил на две семьи, деля свои силы и время между двумя женщинами.

Широкую известность Вицину принёс образ Труса, воплощённый им в комедиях Гайдая.
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Биография любимчика Леонида Гайдая по советским временам была уникальна: Георгий Михайлович не пил, не курил, не ел мяса, предпочитая простую и легкую пищу. Также, малоизвестный факт, Вицин одним из первых в СССР серьезно занимался йогой, увлекался дыхательными практиками, медитировал на съемочной площадке в перерывах между дублями. И только любовь к двум женщинам делала его не идеальным.

Сердце Георгия Михайловича остановилось осенью 2001-го года. Ему стало плохо во время концерта, но он отыграл его до конца и лишь после этого согласился поехать в больницу. К сожалению, лечение не имело успеха. При жизни Георгий Вицин хотел, чтобы после смерти его кремировали и развеяли прах в поле в Подмосковье, но священник убедил родных артиста не поступать так — последним земным приютом для артиста стало Ваганьковское кладбище.
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КультураПерсонаГеоргий ВицинДина Тополевалегендарные актеры и режиссеры кино
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