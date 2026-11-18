Запах скошенной травы, скрип калитки, ягоды прямо с грядки — для актрисы Агнии Кузнецовой это не просто детали деревенского быта, а живая память о детстве у бабушки под Омском. В интервью «АиФ. На даче» артистка рассказала, как воссоздаёт эту атмосферу свободы для своего сына, каково это — жить в прозрачном доме и что в загородной жизни считает по-настоящему ценным.

Деревенская свобода

Aif.ru: Агния, расскажите про свои «деревенские угодья».

— Я с сыном практически всё время живу в нашем загородном доме. Там я сделала огород, чтобы сын с грядки ел овощи-фрукты — морковь, зелень, малину, клубнику, чёрную смородину. Как это было у меня в детстве, когда я каждое лето и в зимние каникулы гостила у своей бабушки в деревне Озеро-Карачи (это под Омском). Я даже считаю эти места своей малой родиной! Помню, я не сидела на месте — всё время бегала с ребятами. Мы играли в салки, прятки — в такие игры, которые сегодняшние дети, к моему большому сожалению, даже не знают. А ещё мы ходили за грибами, купались в солёном озере, катались толпой на велосипедах. Даже трясли яблоки в чужих садах! В деревенских домах не запирали двери, естественно, не было телефонов, и в этом ощущалась особая беззаботность. Могу сказать, что это была настоящая деревенская свобода.

Фото: Анна Кириллова (предоставлено Агнией Кузнецовой)

Я часто вспоминаю эти моменты независимости, когда я карабкалась по деревьям, копала картошку, как бабушка разводила цыплят прямо на кухне. Поэтому сегодня, когда приезжаю в какое-нибудь деревенское место и чувствую запах сена, скошенной травы, навоза, у меня мурашки пробегают по коже. Это моё детство! Я всё знаю про эту деревенскую жизнь, я в теме. Я мечтала, чтобы и мой сын тоже был «на воле», поэтому он у меня живёт за городом, в нашем доме внутри закрытого посёлка. Здесь дети тоже носятся, как тогда в деревне, — хоть какое-то подобие свободной жизни. Ребёнок может уйти вечером, погулять, а я за ним не слежу, потому что всё спокойно. Сейчас в городе, к сожалению, невозможно себе такого позволить. Мне очень жалко городских детей, которые не имеют понятия настоящего детства, когда ты грязный прибегаешь домой только для того, чтобы пообедать и опять убежать до ночи.

Дом мечты

— Сыну за городом хорошо. А вам самой что нравится в такой жизни?

— Это была моя мечта! Не представляете, какой это кайф, когда ты просто уходишь на свою террасу, сидишь в тишине и спокойствии. Поэтому я, конечно же, за загородную жизнь.

Фото: Анна Кириллова (предоставлено Агнией Кузнецовой)

— Как искали и что для вас было главным при выборе места под дом?

— Чтобы была удалённость от автомобильной трассы, обязательно тишина и у реки. Очень сложно сейчас найти такой участок в Подмосковье. Но мы нашли коттеджный посёлок прямо у реки. Когда летом можно купаться, рыбачить, зимой кататься на санках — это просто кайф. Совершенно такая прекрасная деревенская жизнь, как в детстве. Только лучше, чем в детстве.

— А почему лучше?

— Потому что территория коттеджного посёлка закрытая. Как я уже говорила, ребёнок может выйти из дома и свободно гулять.

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— Какие самые любимые места на участке?

— На улице — это терраса, естественно. Я на ней до последнего. Вот совсем недавно, когда был тёплый октябрь, я сидела на террасе с обязательным утренним кофе.

А в доме гостиная, потому что там второй свет, огромные окна. Этот прозрачный дом даёт невероятное ощущение: ты можешь на диване лежать и смотреть на небо, как идёт снег, например. То есть такое прикольное место.

— А что за второй свет в доме?

— У меня фахверковый дом (от немецкого Fachwerk. — Ред.), и полдома состоит из стекла — огромные окна в пол. Получается совершенно прозрачный дом, где вместо обычных перегородок огромные окна-стены.

Фото: Анна Кириллова (предоставлено Агнией Кузнецовой)

— Это вы сами решили сделать окна в пол или ктото посоветовал?

— Сама. Это ведь красиво! Если кто-то думает, что в доме холодно, это не так. У меня газ, водяные полы, нет ни одной батареи дома — полами топится всё. Технологии так далеко зашли, что дом ты можешь сделать какой захочешь.

К зиме готова!

— У вас много чего растёт на участке. Что вы готовите из ягод, овощей-фруктов?

— Варю черносмородиновое варенье. Ещё можно солить огурчики и помидорчики. Но моё фирменное блюдо — лечо по маминому рецепту.

— Сад к зиме уже подготовили?

— Да! Малину обрезала на зиму. Хотя с ягодниками ничего особо делать не надо, только поливать да немножко сорняки убирать. Сад у меня простой, всё уже само растёт, а ты просто за этим следишь. Мне не надо ничего укрывать — на участке нет каких-нибудь туй, которые требуют особенного ухода. Поэтому я к зиме готова!

Агния Кузнецова в сериале «Тест на беременность — 2», 2019 г.

Досье

Российская актриса театра и кино.

Получила известность благодаря ярким ролям в фильмах «Груз 200» Алексея Балабанова, «Все умрут, а я останусь» Валерии Гай Германики, в сериалах «Мосгаз», «Жёлтый глаз тигра», «Тест на беременность — 3».

Сегодня продолжает активно сниматься, выступает с авторским поэтическим моноспектаклем «Ещё раз про любовь», где одновре- менно является актрисой, режиссёром и автором.

Рецепт маминого лечо

Ингредиенты на 5 литров

Помидоры — 2,5 кг

Красный болгарский перец — 2 кг

Сахар — 1 стакан

Подсолнечное масло — 1 стакан

Соль — 3 ст. л.

Уксус сладкий, чёрный перец горошком, гвоздика — по вкусу Приготовление

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