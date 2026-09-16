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Сорин, Яковлев и суды за наследство. Невидимое «проклятие» «Иванушек»

В истории «Иванушек International» было много трагедий, но начиналось всё достаточно хорошо.
В истории «Иванушек International» было много трагедий, но начиналось всё достаточно хорошо. Коллаж АиФ

Наследники Олега Яковлева всё ещё продолжают добиваться справедливости. Певец и солист группы «Иванушки International» скончался в 2017 году, он оставил после себя завещание, по которому всё его имущество остается другу, а также племяннице, которая проживает в Иркутске. Но в завещании не была упомянута его возможная супруга Александра Куцевол; по некоторым данным, она и Яковлев поженились в 2012 году, но в архивах ЗАГС записи не обнаружено. Тем не менее упомянутые в завещании наследники посчитали, что надежнее всего признать брак Яковлева и Куцевол недействительным — сделать это можно только через суд.

Подобные суды начались сразу после смерти певца — и тогда все инстанции встали на сторону тех наследников, которые упомянуты в завещании. Куцевол смогла отсудить только 200 тысяч рублей, которая потратила на коммунальные платежи, пока жила в квартире Яковлева. Но, возможно, точка в этой истории будет поставлена не скоро.

Олег Яковлев.
Олег Яковлев. Фото: РИА Новости/ Григорий Сысоев

Трагедия одиночки

В истории «Иванушек International» вообще было много трагедий, которые сопровождали группу на всём протяжении её существования. Начиналось, правда, всё достаточно хорошо. С продюсером Игорем Матвиенко будущие участники коллектива Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев познакомились ещё в начале 1990-х — оба работали моделями, один — в Москве, у Славы Зайцева, другой — в Сочи. Потом Андреев работал в одной труппе с Игорем Сориным в Варшаве на мюзикле «Метро», ну а после возвращения в Россию в 1995 году Матвиенко и предложил концепцию вокально-танцевального трио. Уже в мае 1996-го вышел их первый альбом «Конечно он», началась всероссийская слава, гастроли, выход новых песен — и внезапный уход из коллектива Сорина.
Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев.
Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев. Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

Андреев позже рассказывал, что Сорин очень плохо переносил «медные трубы» — ему хотелось не такой заметной карьеры, он хотел петь новые песни, а вместо этого публика на концертах требовала знакомые хиты. Коллеги уговаривали его остаться, но он заявил, что собирается начать сольную карьеру, — и ушел из группы в марте 1998-го. А 1 сентября того же года Сорин выпал из окна 6-го этажа, получил серьезные травмы, перенес серию непростых операций... Но выкарабкаться не получилось — его сердце не выдержало и остановилось 4 сентября.
Первый состав группы: Андрей Григорьев-Апполонов, Игорь Сорин, Кирилл Андреев.
Первый состав группы: Андрей Григорьев-Апполонов, Игорь Сорин, Кирилл Андреев. Фото: www.globallookpress.com

Андреев и стресс

В принципе, для тогдашних групп замена одного солиста была уже отработанным действием — в том же 1998-м из «На-На» Бари Алибасова ушел один из солистов «золотого» состава Владимир Лёвкин, но на популярности группы это не сказалось. В «Иванушках» место Сорина сразу занял Яковлев, а поклонники, если и заметили разницу, то вида не подали, хотя поначалу эта замена их и раздражала. К тому же как раз тогда группа выпустила свой знаменитый хит «Тополиный пух», который снимал буквально все вопросы. Но про Сорина помнили в том числе и музыканты — они посвятили его памяти альбом «Фрагменты из жизни» и вообще часто поминали в интервью.

Впрочем, в те годы речь шла о других, более коварных вещах. Андреев вспоминал, что в конце девяностых музыканты группы начали злоупотреблять алкоголем, и на одной из вечеринок он ввязался в драку и получил серьезную травму. Пришлось делать трепанацию, и какое-то время он находился между жизнью и смертью — и не знал, сможет ли вернуться на сцену. С тех пор Андреев к алкоголю больше не прикасался — и старался убедить в правильности трезвости и своих коллег.

Кирилл Андреев, Кирилл Туриченко, Андрей Григорьев-Апполонов.
Кирилл Андреев, Кирилл Туриченко, Андрей Григорьев-Апполонов. Фото: www.globallookpress.com

Без Яковлева

Ну а следующее испытание ждало «Иванушек» уже после спада популярности — в 2013 году из группы внезапно ушел Яковлев, который задумал начать сольную карьеру; его заменил Кирилл Туриченко, так что «иванушек» так и осталось трое. Но ровно через 4 года после ухода Яковлев скончался — он лечился от цирроза печени и двусторонней пневмонии, но официальной причиной смерти стала остановка сердца. А буквально через три недели после Яковлева ушла из жизни сестра Григорьева-Апполонова Юлия, которая работала в «Иванушках» костюмером...

С тех пор и ведутся разговоры о неком «проклятии» группы, которое ничем не подтверждается. У музыкантов были трудные периоды, не все из них были готовы к внезапно обрушившейся на головы славе и постоянным гастролям. Эти гастроли и привычка снимать стресс тем же алкоголем подрывали здоровье. Правда, суета вокруг наследства того же Яковлева может быть частью этого «проклятия», но его смерть, пожалуй, — уже нет.

Памяти экс-солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева

Олег окончил Иркутское театральное училище с красным дипломом, специальность — «актёр театра кукол».
Олег окончил Иркутское театральное училище с красным дипломом, специальность — «актёр театра кукол». © www.russianlook.com
Затем Олег окончил ГИТИС (учился в мастерской Людмилы Касаткиной), стал актёром театра Армена Джигарханяна.
Затем Олег окончил ГИТИС (учился в мастерской Людмилы Касаткиной), стал актёром театра Армена Джигарханяна. © www.russianlook.com / Alexander Keltik
Олег Яковлев выступал в составе «Иванушек International» с 1998 года. Первой песней для Яковлева стала одна из самых популярных композиций группы: «Тополиный пух».
Олег Яковлев выступал в составе «Иванушек International» с 1998 года. Первой песней для Яковлева стала одна из самых популярных композиций группы: «Тополиный пух». © Кадр из клипа
Состоял в группе до 2013 года.
Состоял в группе до 2013 года. © www.russianlook.com
В составе группы «Иванушки International».
В составе группы «Иванушки International». © www.russianlook.com
В составе группы «Иванушки International».
В составе группы «Иванушки International». © www.russianlook.com
В составе группы «Иванушки International».
В составе группы «Иванушки International». © www.russianlook.com
В составе группы «Иванушки International».
В составе группы «Иванушки International». © www.russianlook.com
Олег Яковлев после ухода из «Иванушек», 2013.
Олег Яковлев после ухода из «Иванушек», 2013. © Commons.wikimedia.org / Dmitry Rozhkov
Олег Яковлев с гражданской женой Александрой Куцевол.
Олег Яковлев с гражданской женой Александрой Куцевол. © www.russianlook.com
На концерте, посвященном 20-летию группы «Иванушки International».
На концерте, посвященном 20-летию группы «Иванушки International». © www.russianlook.com
На концерте, посвященном 20-летию группы «Иванушки International».
На концерте, посвященном 20-летию группы «Иванушки International». © www.russianlook.com
Олег Яковлев.
Олег Яковлев. © www.russianlook.com

Памяти экс-солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева

Олег окончил Иркутское театральное училище с красным дипломом, специальность — «актёр театра кукол».
Олег окончил Иркутское театральное училище с красным дипломом, специальность — «актёр театра кукол». © www.russianlook.com
Затем Олег окончил ГИТИС (учился в мастерской Людмилы Касаткиной), стал актёром театра Армена Джигарханяна.
Затем Олег окончил ГИТИС (учился в мастерской Людмилы Касаткиной), стал актёром театра Армена Джигарханяна. © www.russianlook.com / Alexander Keltik
Олег Яковлев выступал в составе «Иванушек International» с 1998 года. Первой песней для Яковлева стала одна из самых популярных композиций группы: «Тополиный пух».
Олег Яковлев выступал в составе «Иванушек International» с 1998 года. Первой песней для Яковлева стала одна из самых популярных композиций группы: «Тополиный пух». © Кадр из клипа
Состоял в группе до 2013 года.
Состоял в группе до 2013 года. © www.russianlook.com
В составе группы «Иванушки International».
В составе группы «Иванушки International». © www.russianlook.com
В составе группы «Иванушки International».
В составе группы «Иванушки International». © www.russianlook.com
В составе группы «Иванушки International».
В составе группы «Иванушки International». © www.russianlook.com
В составе группы «Иванушки International».
В составе группы «Иванушки International». © www.russianlook.com
Олег Яковлев после ухода из «Иванушек», 2013.
Олег Яковлев после ухода из «Иванушек», 2013. © Commons.wikimedia.org / Dmitry Rozhkov
Олег Яковлев с гражданской женой Александрой Куцевол.
Олег Яковлев с гражданской женой Александрой Куцевол. © www.russianlook.com
На концерте, посвященном 20-летию группы «Иванушки International».
На концерте, посвященном 20-летию группы «Иванушки International». © www.russianlook.com
На концерте, посвященном 20-летию группы «Иванушки International».
На концерте, посвященном 20-летию группы «Иванушки International». © www.russianlook.com
Олег Яковлев.
Олег Яковлев. © www.russianlook.com

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КультураПерсонаИванушки internationalОлег ЯковлевКирилл АндреевАндрей Григорьев-Апполонов
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