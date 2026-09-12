Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
Примерное время чтения: 4 минуты
77

Скинули образ. Посмотрите, Дужников, Семчев и Затравкин сбросили по 100 кг

Станислав Дужников, Александр Семчев, Лука Затравкин.
Станислав Дужников, Александр Семчев, Лука Затравкин. Коллаж АиФ /Федеральная служба исполнения наказаний

Артисты, женщины и мужчины, часто худеют или толстеют ради желаемых ролей. Но те, о ком дальше пойдёт речь, оказались заложниками своего веса. Их узнавали по габаритам. Да и режиссёры звали их на одни и те же роли «добрых толстяков» или «смешных соседей», ведь зрители привыкли к узнаваемому силуэту.

Актёры Станислав ДужниковАлександр Семчев и пианист Лука Затравкин — в разное время и разными путями дошли до желания взять вес под контроль и изменить свой образ. Каждый выбрал свой метод. Результат — сброшенные килограммы и новая жизнь. Как им это удалось — в материале aif.ru.

Станислав Дужников.
Станислав Дужников. Фото: Коллаж АиФ

Станислав Дужников: порция с ладошку

Ради роли Лёни Воронина в сериале «Воронины» Дужников набрал десятки килограммов — налегал на мучное и сладкое, ел по шесть раз в день. К моменту завершения съёмок вес превышал 200 кг. Появились гипертония и сахарный диабет. Диеты давали лишь временный эффект: килограммы возвращались.

Пришлось подключать врачей и менять питание. Теперь актёр ест пять раз в день с интервалом в три часа, и  порция должна умещаться в ладонь. Жиросжигающие препараты он не использовал, но делал инъекции для улучшения обмена веществ. Ещё поддерживать форму ему помогает зарядка, ходьба, велосипед и бег. На премьере фильма «Охота на императора» он сообщил, что сбросил около 100 кг.

После развода с актрисой Кристиной Бабушкиной в 2010 году Дужников встречался с флористом Катериной Волгой. Пара провела церемонию в индонезийском стиле, но юридической силы она не имела. Несколько лет назад пара рассталась. От первого брака у актёра дочь Устинья: поступила в Школу-студию МХАТ, начала сниматься в кино под псевдонимом Орловская (это девичья фамилия бабушки) и выпустила музыкальный клип под именем JUSTINA.

Александр Семчев.
Александр Семчев. Фото: Коллаж АиФ

Александр Семчев: без сладкого и солёного

Семчев начал полнеть с 23 лет, и со временем вес достиг 189 кг. Появился сахарный диабет второго типа. Без операций, только силой воли актёр перестроил питание: маленькие порции, восемь приёмов пищи в день, отказ от жареного и сладкого. Физическую нагрузку начинал с одного километра в час на беговой дорожке, постепенно перешёл к бегу. За год вес снизился с 189 до 90 кг. «Я худел не для того, чтобы кого-то удивить, — это было осознанное, взвешенное решение для себя», — рассказывал Семчев.

Стремительное похудение имело побочные эффекты — головокружения, обвисшая кожа, потребовавшая подтяжек. Зато диабет отступил. Профессиональным парадоксом стало то, что режиссёры, привыкшие к амплуа «доброго толстяка», растерялись, зато в театре Семчев получил долгожданные драматические роли.

Семчев называет себя «одиноким человеком»: «На сегодняшний день в приоритете только здоровье и профессия». У актёра три сына от разных женщин. Кирилл — от первого брака с учительницей Юлией ПановойФёдор  — от второго брака с художником по костюмам Людмилой ВороновойПавел — внебрачный, от медсестры Татьяны Можиновой. Сегодня Семчев живёт с младшим Фёдором, который учится на звукорежиссёра. В апреле 2024 года актёр получил звание народного артиста России.

Лука Затравкин.
Лука Затравкин. Фото: Коллаж АиФ

Лука Затравкин: активности и витамины

Проблемы с весом преследовали Луку с детства: в 11 лет он весил 110 кг, к 17 — 158, на пике — сильно больше 200 кг. Он пробовал диеты, делал липосакцию — вес возвращался. В какой-то момент пианист перенёс микроинсульт. За последние два года Затравкину удалось сбросить больше 150 кг. Он рассказал, что не отказался ни от одного любимого блюда: «Просто поменялась правильность приёма пищи, добавилась активность, ягоды, витамины, макро- и микроэлементы». От популярных инъекций для похудения он открещивается.

Затравкин не женат и не афиширует романтические отношения. В 2023 году он шутил, что им с отцом приходится «выпроваживать дам, чтобы не засиживались». Мать Луки, преподаватель фортепиано Инна Затравкина, скончалась от онкологии в 2024 году. Отношения с отцом, художником Никасом Сафроновым, складывались непросто. Но со временем всё наладилось, и сейчас Лука ему помощник во всём.
Оцените материал
Оставить комментарий (0)
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
КультураПерсонаЛука ЗатравкинАлександр СемчевСтанислав Дужниковпохудание
Следующий материал
Также вам может быть интересно
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть