Скинули образ. Посмотрите, Дужников, Семчев и Затравкин сбросили по 100 кг

Артисты, женщины и мужчины, часто худеют или толстеют ради желаемых ролей. Но те, о ком дальше пойдёт речь, оказались заложниками своего веса. Их узнавали по габаритам. Да и режиссёры звали их на одни и те же роли «добрых толстяков» или «смешных соседей», ведь зрители привыкли к узнаваемому силуэту.

Актёры Станислав Дужников, Александр Семчев и пианист Лука Затравкин — в разное время и разными путями дошли до желания взять вес под контроль и изменить свой образ. Каждый выбрал свой метод. Результат — сброшенные килограммы и новая жизнь. Как им это удалось — в материале aif.ru.

Станислав Дужников. Фото: Коллаж АиФ

Станислав Дужников: порция с ладошку

Ради роли Лёни Воронина в сериале «Воронины» Дужников набрал десятки килограммов — налегал на мучное и сладкое, ел по шесть раз в день. К моменту завершения съёмок вес превышал 200 кг. Появились гипертония и сахарный диабет. Диеты давали лишь временный эффект: килограммы возвращались.

Пришлось подключать врачей и менять питание. Теперь актёр ест пять раз в день с интервалом в три часа, и порция должна умещаться в ладонь. Жиросжигающие препараты он не использовал, но делал инъекции для улучшения обмена веществ. Ещё поддерживать форму ему помогает зарядка, ходьба, велосипед и бег. На премьере фильма «Охота на императора» он сообщил, что сбросил около 100 кг.

После развода с актрисой Кристиной Бабушкиной в 2010 году Дужников встречался с флористом Катериной Волгой. Пара провела церемонию в индонезийском стиле, но юридической силы она не имела. Несколько лет назад пара рассталась. От первого брака у актёра дочь Устинья: поступила в Школу-студию МХАТ, начала сниматься в кино под псевдонимом Орловская (это девичья фамилия бабушки) и выпустила музыкальный клип под именем JUSTINA.

Александр Семчев. Фото: Коллаж АиФ

Александр Семчев: без сладкого и солёного

Семчев начал полнеть с 23 лет, и со временем вес достиг 189 кг. Появился сахарный диабет второго типа. Без операций, только силой воли актёр перестроил питание: маленькие порции, восемь приёмов пищи в день, отказ от жареного и сладкого. Физическую нагрузку начинал с одного километра в час на беговой дорожке, постепенно перешёл к бегу. За год вес снизился с 189 до 90 кг. «Я худел не для того, чтобы кого-то удивить, — это было осознанное, взвешенное решение для себя», — рассказывал Семчев.

Стремительное похудение имело побочные эффекты — головокружения, обвисшая кожа, потребовавшая подтяжек. Зато диабет отступил. Профессиональным парадоксом стало то, что режиссёры, привыкшие к амплуа «доброго толстяка», растерялись, зато в театре Семчев получил долгожданные драматические роли.

Семчев называет себя «одиноким человеком»: «На сегодняшний день в приоритете только здоровье и профессия». У актёра три сына от разных женщин. Кирилл — от первого брака с учительницей Юлией Пановой. Фёдор — от второго брака с художником по костюмам Людмилой Вороновой. Павел — внебрачный, от медсестры Татьяны Можиновой. Сегодня Семчев живёт с младшим Фёдором, который учится на звукорежиссёра. В апреле 2024 года актёр получил звание народного артиста России.

Лука Затравкин. Фото: Коллаж АиФ

Лука Затравкин: активности и витамины

Проблемы с весом преследовали Луку с детства: в 11 лет он весил 110 кг, к 17 — 158, на пике — сильно больше 200 кг. Он пробовал диеты, делал липосакцию — вес возвращался. В какой-то момент пианист перенёс микроинсульт. За последние два года Затравкину удалось сбросить больше 150 кг. Он рассказал, что не отказался ни от одного любимого блюда: «Просто поменялась правильность приёма пищи, добавилась активность, ягоды, витамины, макро- и микроэлементы». От популярных инъекций для похудения он открещивается.

Затравкин не женат и не афиширует романтические отношения. В 2023 году он шутил, что им с отцом приходится «выпроваживать дам, чтобы не засиживались». Мать Луки, преподаватель фортепиано Инна Затравкина, скончалась от онкологии в 2024 году. Отношения с отцом, художником Никасом Сафроновым, складывались непросто. Но со временем всё наладилось, и сейчас Лука ему помощник во всём.