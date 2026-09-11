Почему актёр Данила Дзыгар любит перечитывать повесть «Собачье сердце»?

Данила Дзыгар известен по фильмам «Мятежники», «Травма», «Любовь навсегда». В премьере «Собачье сердце» в «Мастерской „12“ Никиты Михалкова» он играет доктора Борменталя. Дзыгар ответил, в чём феномен Булгакова.

Данила Дзыгар в роли Барона в сцене из спектакля «На дне» режиссера Романа Мархолиа в мастерской «12» Никиты Михалкова в Москве. Фото: РИА Новости/ Владимир Вяткин

— Булгаков — гениальный русский писатель. А гениальные писатели всегда поднимают вечные вопросы. Их произведения многослойны, наполнены огромным культурным и интеллектуальным багажом автора.

«Собачье сердце» — повесть Михаила Булгакова 1925 года. Оригинальная обложка работы Юрия Анненкова; Михаил Булгаков (1891-1940). Фото: Коллаж АиФ

С повестью «Собачье серд­це» я познакомился ещё в школьные годы, затем перечитывал уже в институте. Булгаков производит огромное впечатление на творческого человека, особенно в начале пути. Раньше «Собачье сердце» я воспринимал как фантастическое произведение. Молодого читателя всегда привлекают элементы фантастики, мистики, фэнтези, которыми наполнены его произведения.

В фильме Владимира Бортко «Собачье сердце» (1988) роли профессора Преображенского и Полиграфа Полиграфовича Шарикова исполнили Евгений Евстигнеев и Владимир Толоконников. Кадр

Сегодня же я вижу серьёзное социальное и философское высказывание о будущем человечества: о природе личности, искусственном интеллекте, экспериментах с человеком, клонировании. Во времена Булгакова активно развивались генетика и евгеника. Тогда никто не мог предположить, насколько остро эти вопросы вновь встанут перед человечеством спустя почти столетие.

Что смотреть: «Мастерская «12» Никиты Михалкова». «Одна абсолютно счастливая деревня». 10 сентября. «Собачье сердце». 17, 18 сентября.

Если говорить о герое, который всегда производил на меня самое сильное впечатление, то это профессор Преображенский. Мне кажется, читатели делятся на два лагеря: одним интереснее Шариков как литературный персонаж, другим ближе Преображенский.

Я, безусловно, из лагеря Преображенского.