Почему актёр Данила Дзыгар любит перечитывать повесть «Собачье сердце»?
Данила Дзыгар известен по фильмам «Мятежники», «Травма», «Любовь навсегда». В премьере «Собачье сердце» в «Мастерской „12“ Никиты Михалкова» он играет доктора Борменталя. Дзыгар ответил, в чём феномен Булгакова.
— Булгаков — гениальный русский писатель. А гениальные писатели всегда поднимают вечные вопросы. Их произведения многослойны, наполнены огромным культурным и интеллектуальным багажом автора.
С повестью «Собачье сердце» я познакомился ещё в школьные годы, затем перечитывал уже в институте. Булгаков производит огромное впечатление на творческого человека, особенно в начале пути. Раньше «Собачье сердце» я воспринимал как фантастическое произведение. Молодого читателя всегда привлекают элементы фантастики, мистики, фэнтези, которыми наполнены его произведения.
Сегодня же я вижу серьёзное социальное и философское высказывание о будущем человечества: о природе личности, искусственном интеллекте, экспериментах с человеком, клонировании. Во времена Булгакова активно развивались генетика и евгеника. Тогда никто не мог предположить, насколько остро эти вопросы вновь встанут перед человечеством спустя почти столетие.
Если говорить о герое, который всегда производил на меня самое сильное впечатление, то это профессор Преображенский. Мне кажется, читатели делятся на два лагеря: одним интереснее Шариков как литературный персонаж, другим ближе Преображенский.
Я, безусловно, из лагеря Преображенского.