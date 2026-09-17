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Певец JONY изменил в паспорте имя и фамилию

Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Певец JONY изменил в загранпаспорте имя и фамилию с Джахида Афраила на Массимо Торричелли.

Артист опубликовал в Instagram* фотографию разворота заграничного паспорта, на котором размещен его снимок, а в графах имени и фамилии значится «Массимо» и «Торричелли».

Фото: jony.me / Instagram*

Каких-либо комментариев певец не привел.

30-летний JONY (полное имя при рождении — Джахид Афраил оглы Гусейнли) является певцом и автором песен. Среди наиболее известных исполняемых им композиций — «Комета», «Ты беспощадна», «Аллея» и «Камин».

* Владелица соцсети, американская компания Meta, признана в России запрещенной экстремистской организацией.
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