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Не стал Нестором, помог Высоцкому. Шансы и трагедии Юрия Кузьменкова

Сюжет Легендарные актеры и режиссеры кино
Юрий Кузьменков, «Большая перемена» (1972-1973).
Юрий Кузьменков, «Большая перемена» (1972-1973). Кадр из фильма

В жизни случается, что судьба дает актеру шанс прославиться, — а потом отнимает его и ничего не предлагает взамен. Юрий Кузьменков столкнулся с этим в самом начале работы над фильмом «Большая перемена», в котором он должен был играть главную роль. Но режиссер Алексей Коренев просто сказал: «Ты же вылитый Ваня!» — и главная роль ушла от Кузьменкова к Михаилу Кононову. Самое удивительное в этой истории то, что Коренев и Кузьменков продолжали дружить всю жизнь, а сам Кузьменков никогда не огорчался, что Нестора Петровича сыграл не он.

Ваня так Ваня

Вообще-то Кузьменков уже сталкивался с подобной ситуацией. В школе он мечтал стать актером, но отец не считал это «настоящей» профессией — и потому оправил сына в ПТУ, тот выучился на токаря, пошел работать на завод. Но от мечты сбежать непросто — поэтому в его жизни появился самодеятельный театр. Про один из спектаклей с его участием даже написали в заводской многотиражке, и в статье был отмечен и начинающий актер. Кузьменков решил, что это всё же судьба, взял заметку, поехал в настоящий театр — и в итоге попал в студию к главному режиссеру театра имени Моссовета Юрию Завадскому. Много позже актер говорил, что это была судьба — у него и у Завадского были одинаковые инициалы. Конечно, он шутил, но верность худруку и Моссовету сохранил на многие годы.

Ещё в студии Кузьменков попал в кино, но, как положено у студентов актерских специальностей, на роли второго плана. Снимался, правда, много — в год выходило по несколько фильмов с его участием. Но до главной роли добрался лишь в 1970-м — снялся в картине «Вас вызывает Таймыр» у того самого Коренева. Тот работу молодого актера оценил — и спустя два года пригласил его в «Большую перемену». Но как раз тогда и прозвучала обидная фраза про Ваню, и Кузьменкову досталась пусть и заметная, но вовсе не главная роль старосты класса и соперника Нестора Петровича Вани Федоскина. Но вся слава от фильма в итоге ушла Кононову...

Без звездной болезни

Конечно, Кузьменкову тоже что-то досталось — но это было свойство того времени. Он вспоминал, что поклонники ему прохода не давали, как и другим актерам фильма. Но он отмечал, что звездной болезни у него не случилось. «Я простой человек. У меня родители были простыми людьми. Поэтому „звездная болезнь“ мне не грозила. Хотелось, конечно, известности, признания от людей, но „крышу не сносило“», — признавался он в интервью aif.ru.

Юрий Кузьменков в фильме «По семейным обстоятельствам». 1978 год.
Юрий Кузьменков в фильме «По семейным обстоятельствам». 1978 год. Фото: Кадр из фильма

Крышу ему не сносило, пожалуй, ещё и потому, что он чувствовал ответственность за семью. Женился он ещё во время учебы — на своей сокурснице по студии Завадского Галине Ванюшкиной, которая тоже ставила семью на первое место. Ванюшкина сыграла в нескольких фильмах в 1960-е, потом у пары родился сын Степан (он стал дипломатом) — и ей стало вовсе не до кино. Ну а Кузьменков отдувался за двоих, он продолжал сниматься регулярно и много. Чаще всего играл военных, милиционеров — в общем, людей с погонами. Но были и другие работы — его можно увидеть в фильмах «Два капитана», «По семейным обстоятельствам», «Инспектор ГАИ» и многих других. В 1979-м отозвался на просьбу Станислава Говорухина и прошел пробы на Жеглова в телефильм «Место встречи изменить нельзя» — хотя было понятно, что режиссер видит в этой роли только Владимира Высоцкого, но киноначальству нужны были формальные обоснования. Пробы Кузьменков, разумеется, не прошел.

И ещё сериалы

Его карьера едва не прервалась в 1980-м, когда актер попал в серьезное ДТП. У него было изломанное лицо, челюсть врачи собирали буквально по кусочкам, а после серии операций Кузьменков ещё год учился говорить заново. Он справился — и сам был человеком целеустремленным, и жена его поддерживала во всем. В девяностые, правда, Кузьменков едва не выпал из обоймы, но потом сыграл у Владимира Меньшова в комедии «Ширли-мырли», потому появлялся в различных сериалах вроде «Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского», «На углу у Патриарших», «Убойная сила»... Ролей Кузьменков не стеснялся и прямо говорил — не жалеет, что прожил именно эту жизнь.

Юрий Кузьменков, к/ф «Женщина без прошлого» (2008).
Юрий Кузьменков, к/ф «Женщина без прошлого» (2008). Фото: Кадр из фильма

«Я видел много несчастий. Я много видел счастья. И ни о горе, ни о счастье я не жалею! Мне повезло: я никогда не фиксировал внимание на плохом, всегда как-то обходил дурное стороной», — заключал он.

Скончался Юрий Кузьменков от сердечного приступа 11 сентября 2011 года, через несколько месяцев после своего 70-го дня рождения. Похоронили его на подмосковном кладбище неподалеку от дачи, на которой он прожил последние годы жизни.

 
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КультураПерсонаМихаил КононовЮрий Кузьменковлегендарные актеры и режиссеры кино
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