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Народный художник России Владимир Молодкин умер на 82-м году жизни

Александр Авдеев
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Народный художник России, иконописец и миниатюрист Владимир Молодкин скончался во Владимирской области на 82-м году жизни. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев.

«С глубокой скорбью узнал о кончине на 82-м году жизни нашего большого мастера, народного художника России... Владимира Николаевича Молодкина», — написал он в мессенджере «Макс».

Как уточнил глава региона, прощание с известным творцом состоится во Мстёре в понедельник.

Известно, что Молодкин был специалистом по древнерусской живописи, а также известным миниатюристом, иконописцем и педагогом. В числе наиболее значимых работ мастера выделяются картина «Марфа Посадница», икона «Рождество Господа» и масштабная серия «Славяне». Произведения художника представлены в экспозициях многих российских музеев.

Ранее стало известно о смерти известного художника по стеклу Анатолия Пелипенко.
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