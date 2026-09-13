Народный художник России Владимир Молодкин умер на 82-м году жизни

Народный художник России, иконописец и миниатюрист Владимир Молодкин скончался во Владимирской области на 82-м году жизни. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев.

«С глубокой скорбью узнал о кончине на 82-м году жизни нашего большого мастера, народного художника России... Владимира Николаевича Молодкина», — написал он в мессенджере «Макс».

Как уточнил глава региона, прощание с известным творцом состоится во Мстёре в понедельник.

Известно, что Молодкин был специалистом по древнерусской живописи, а также известным миниатюристом, иконописцем и педагогом. В числе наиболее значимых работ мастера выделяются картина «Марфа Посадница», икона «Рождество Господа» и масштабная серия «Славяне». Произведения художника представлены в экспозициях многих российских музеев.

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