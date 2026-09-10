Музыка и Россия глазами Окенфолда. Диджей побывал на радио

Накануне выступления в Москве диджей и продюсер Пол Окенфолд пришел в утренний эфир Радио ЭНЕРДЖИ (NRG) и пообщался с ведущими Ярославом, Кириллом и Викой.

В студии Окенфолд рассказал о своих впечатлениях от выступлений в России, обсудил с ведущими музыкальные тренды и поделился советами для начинающих продюсеров.

«Мне очень понравились концерты в России. Я побывал в двух новых городах, и люди там невероятные! Меня и мои треки отлично принимают. Спасибо, Россия!» — признался музыкант.

По словам Окенфолда, во время выступлений он ориентируется на реакцию публики и подбирает музыку непосредственно в моменте. Для него диджейский сет — это не просто последовательность треков, а история, которую артист рассказывает слушателям.

Музыкант также поделился своим подходом к работе с начинающими продюсерами. Он посоветовал сосредоточиться на качестве материала и при отправке своих работ выбирать наиболее удачную композицию.

Разговор в студии проходил в неформальной обстановке. Гость шутил, смеялся и говорил, что мечтает сыграть диджей-сет для пингвинов в Антарктике.

Отдельно Окенфолд рассказал о своем отношении к Виктору Цою. По словам музыканта, ему близки жизненная позиция российского исполнителя и его внимание к молодому поколению.

«Мне нравится его жизненная позиция. Мне нравится, что он поддерживал молодежь — свое поколение, слова „мы хотим перемен“. Это очень важно. Когда я делаю миксы с его песнями, играю людям, я вижу их улыбки. Это легенда», — сказал диджей.

В эфире Окенфолд также пообщался со слушателем, который задал музыканту вопросы о России, любимой русской еде и его музыкальных предпочтениях. «Борщ лучше всего», — заявил музыкант, а когда слушатель Радио ЭНЕРДЖИ (NRG) признался, что мечтает попасть на выступление, тут же добавил его в свой личный список гостей.