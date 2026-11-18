«ВИА Суперстар» — телешоу, в котором одним из членов жюри был музыкальный критик Сергей Соседов. Программу отсняли летом, поэтому последние эфиры вышли уже после его гибели, 23 сентября, в Нерюнгри. Но кто займёт его место в следующем сезоне?

Aif.ru связался с музыкальным журналистом Владимиром Полупановым, чтобы узнать, кому по силам занять место Сергея Соседова.

По словам Владимира Полупанова, хороших журналистов достаточно. Одним из первых он назвал Илью Легостаева — он долгие годы работал на ТВ и разбирается в музыке. Но Полупанов подчёркивает, что Легостаев, в отличие от Соседова, неконфликтный.

«Но, может быть, и нужен был такой человек для сценария, для драматургии шоу, чтобы создавать конфликты и напряжение. Этого часто требуют продюсеры на таких шоу. Иногда Сергея в этом смысле заносило: он был невероятно субъективен. Многие артисты мне жаловались, что он необъективен и их обижает», — отметил Полупанов.

Сергей Соседов. Фото: Commons.wikimedia.org

При этом журналист считает, что Илья Легостаев был бы самой идеальной кандидатурой, поскольку имеет серьёзный бэкграунд. Оставлять же кресло пустующим неправильно.

«Это не ударяет по памяти Сергея. Мне кажется, он бы сам с удовольствием предложил Илью в качестве кандидатуры», — отметил журналист.

Говоря о других претендентах, Полупанов назвал Артура Гаспаряна, но предупредил, что он может запросить приличные деньги. Сам Соседов, по его словам, получал около 200 тысяч рублей за выпуск — для телевидения это не так много, а в месяц выходит хорошая сумма.

Кандидатуру Давида Виннера, он тоже фигурирует в новостях на тему преемника Сергея, Владимир оценил осторожно. Сказал, что только видел интервью, но не знает, умеет ли Виннер делать музыкальные рецензии.

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«Он профессиональный человек, интервью у него интересные бывают. Но я не читал ничего, что связано именно с музыкальной критикой в его исполнении. Поэтому судить о нём как о музыковеде не могу», — отметил Полупанов.

Журналист также рассказал, на что Соседов в последние годы тратил деньги. Купил квартиру и машину. Последнюю — незадолго до смерти, но не успел воспользоваться, потому что прав не было.

«И про родственников он не особо говорил — были сложные отношения с отцом и братом. Поэтому многие удивились, когда увидели на похоронах Сергея его старшего брата, поскольку просто не знали, что он есть», — отметил Полупанов.