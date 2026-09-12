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Куда без юмора? Дирижер Ткаченко высказался о характере Спивакова

Владимир Спиваков
Владимир Спиваков / Владимир Вяткин / РИА Новости

Сегодня, 12 сентября, день рождения отмечает Владимир Теодорович Спиваков — скрипач, дирижёр и педагог, чьё имя уже несколько десятилетий стоит в первом ряду мировой музыкальной культуры.

О значении Владимира Теодоровича для нескольких поколений музыкантов в разговоре с aif.ru рассказал главный дирижёр Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского Арсентий Ткаченко.

«Я очень благодарен судьбе, что она свела меня с Владимиром Теодоровичем. Он, безусловно, был и является моим наставником и примером не только в творческих вопросах, но и в общежизненных ситуациях. Он человек самой высшей морали и справедливости. Но и юмор всегда присутствовал в нашей жизни. Хочу рассказать вам историю: как-то раз маэстро пришёл на мой концерт, а потом за кулисами взял микрофон у ведущей концерта и сам объявил меня и оркестр. Я счастлив, что, несмотря на нашу разницу в возрасте и статусе, он называет меня другом! Желаю Владимиру Теодоровичу здоровья и счастья, пусть продолжает радовать нас всех своей музыкой, идеями и улыбкой долгие годы», — поделился Ткаченко с aif.ru.

«Две вещи мои дети всё-таки увидели – моё отношение к профессии и к людям».
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Владимир Теодорович родился 12 сентября 1944 года в Уфе, куда семья была эвакуирована, а после войны Спиваковы вернулись в Ленинград. Скрипку он получил в шесть лет, в девять поступил в школу при Ленинградской консерватории, а в тринадцать уже получил первую премию конкурса «Белые ночи». Музыкант окончил Московскую консерваторию и аспирантуру у Юрия Янкелевича, а в 1960–1970-е стал лауреатом конкурсов в Париже, Генуе, Монреале и Москве.

1979 год стал для него двойным дебютом: Спиваков основал камерный оркестр «Виртуозы Москвы» и впервые встал за пульт Чикагского симфонического оркестра. Дирижированию Спиваков учился у Израиля Гусмана, Леонарда Бернстайна и Лорина Маазеля. К слову, Бернстайн подарил ему свою дирижёрскую палочку, с которой маэстро не расстаётся.

Фото: РИА Новости/ Владимир Вяткин

С 1999 по 2003 год Владимир Теодорович возглавлял Российский национальный оркестр, а в 2003-м стал художественным руководителем и главным дирижёром Национального филармонического оркестра России. В 1994 году Спиваков учредил Международный благотворительный фонд, поддерживающий одарённых детей. А свой день рождения маэстро, как и подобает человеку, для которого музыка была и остаётся главным делом жизни, вновь проведет за дирижёрским пультом в Московском Международном доме музыки, президентом которого является уже больше 20 лет.
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