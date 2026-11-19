Певица Таисия Повалий, записавшая немало дуэтов с Иосифом Кобзоном, Николаем Басковым, Стасом Михайловым, призналась, кто для неё является примером служения искусству.

Таисия Повалий. Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

– Мой творческий наставник и ориентир в профессии – Кобзон. Великий артист, гений и мастер выс­шего уровня. Мне выпала честь записать с Иосифом Давыдовичем альбом дуэтов из 21 песни, который вышел в 2002-м и был задуман как культурный проект, объединивший народные песни и авторские эстрадные произведения.

В юности моими кумирами были Людмила Зыкина, Эдита Пьеха, Людмила Сенчина, Тамара Синявская, Елена Образцова. Их пластинки звучали в нашем доме и во многом сформировали мой музыкальный вкус. Но я искала свой стиль, сначала занималась классической музыкой, потом перешла на джаз, джаз-рок и далее на поп-музыку. Рецепт на случай, если вдруг пропал голос? Лучшее сред­ство – молчать.

Где смотреть

Концерт «Пусть вам повезёт в любви!». 20 ноября. Концертный зал «Измайлово».