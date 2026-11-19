В середине нулевых создатели российских сериалов открыли для себя новую возможность. В те годы весь телеэфир заполнили криминальные многосерийные проекты, дорогу которым проложили «Улицы разбитых фонарей». И на фоне недостатка комедий было решено обратиться к западному опыту, что привело к поразительному эффекту. «Моя прекрасная няня» — вольный ремейк американской «Няни» — сделал звездой Анастасию Заворотнюк, потом успех повторил снятый по лекалам ещё одного заокеанского шоу («Женаты... с детьми») сериал «Счастливы вместе», в котором рассказывалась история семьи Букиных. Ещё одним таким проектом стала российская адаптация сериала «Все любят Рэймонда», которая вышла в ноябре 2009 года под названием «Воронины».
Конечно, сюжет «Рэймонда» пришлось серьёзно переделывать — всё же не все американские ситуации подходили под отечественные реалии. Были сложности и с подбором актёров, а к съёмкам приступили незадолго до премьеры, а финальные серии первого сезона выдавали в эфир буквально «с колёс». Но результат получился тот же самый, что с «Няней» — восторг зрителей, которые требовали новых и новых серий.
Воронины выходили на протяжении 10 лет. За это время было снято 552 серии, разделённых на 24 сезона; отметим, что лишь первые десять из этих сезонов повторяли «Рэймонда», а потом началась оригинальная история, которая тоже аудитории понравилась. Но в 2020-м умер исполнитель одной из главных ролей Борис Клюев — и сериал пришлось переформатировать под вольное продолжение, которое, впрочем, интереса старых сезонов уже не вызвало.
Старшее поколение
Клюев вообще был, пожалуй, главной звездой «Ворониных», его хорошо знали зрители ещё советского кино. Он играл графа Рошфора в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра», Майкрофта Холмса в советской экранизации произведений Конан Дойля, Трианона в «ТАСС уполномочен заявить». Много работал в Малом театре, в 2002-м стал народным артистом России. И всё же роль Николая Петровича, отца Кости и Лёни, затмила все его предыдущие появления в кино — отныне его вспоминали исключительно как актёра из «Ворониных», лишь вскользь упоминая его предыдущие работы в кино. Он ушёл из жизни в сентябре 2020 года, репетируя роль Рузвельта в спектакле Малого театра. После его смерти продюсеры долго думали, что делать с «Ворониными» дальше; в итоге в 2024-м вышел сериал «Костя — Вера», который начинается со смерти Николая Петровича.
Анна Фроловцева, сыгравшая супругу Николая Петровича Галину Ивановну, была не так известна, хотя они с Клюевым не раз снимались в одних и тех же фильмах — например, в «Михайло Ломоносове». А так у неё были небольшие эпизоды в фильмах «Экипаж», «Карнавал», «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Формула любви» и многих других. Но сейчас Фроловцева, получившая в 2002-м звание заслуженной артистки РФ, известна многим именно как Галина Ивановна из «Ворониных». Эта героиня, кстати, появилась и в «Костя — Вера».
Младшее поколение
Маша Ильюхина в кино начала сниматься в 5 лет, через год прошла кастинг в «Воронины», где сыграла Машу, старшую дочь Кости и Веры. Она также снималась в других сериальных проектах, но её кинокарьера завершилась в 2013-м. А в «Костю — Веру» её не взяли — по официальной версии, она не прошла кастинг; роль Маши Ворониной досталась актрисе Карине Орловой.
Близнецов Кирилла и Филиппа (тоже детей Кости и Веры) играли сразу две пары детей. Первые десять сезонов этими близнецами были Филипп и Кирилл Воробьёвы, но потом они с семьёй уехали за границу, и на эти роли взяли Артёма и Романа Пинчуков. Эти персонажи в «Косте — Вере» не появляются, но для фото в спальне использовалось фото близнецов Воробьёвых из первых сезонов сериала.
Среднее поколение
По сценарию, у Николая Петровича и Галины Ивановны — двое сыновей. Главный герой — спортивный журналист Костя. Его играл Георгий Дронов, который был известен и как режиссёр на сериале «Счастливы вместе», и как Саша из сериала «Саша+Маша». Впрочем, раньше Дронов снимался в небольших ролях в фильмах «Утомлённые солнцем», «Сибирский цирюльник», «Ночной дозор». Но после Кости Воронина он, кажется, навеки остался для зрителей этим персонажем ситкома.
Второй сын Ворониных — милиционер Лёня в исполнении Станислава Дужникова, которого зрители знали по фильмам серии «ДМБ» и по сериалу «Каменская». Актёр работал в МХТ имени Чехова, да и в целом сейчас остаётся узнаваемым, хотя, конечно, его Лёню Воронина знают лучше всего.
У Екатерины Волковой, сыгравшей жену Кости Веру, фильмография не ограничивается «Ворониными», но по известности эта роль опережает все другие с заметным отрывом. В «Косте — Вере» она, разумеется, тоже принимала участие.
Юлия Куварзина в «Ворониных» играла Анастасию, супругу Лёни. Любопытно, что до этого зрители видели эту актрису в ещё одном адаптированном сериале — в «Не родись красивой» она играла одну из сотрудниц фильма «Zimaletto». Актриса окончила Школу-студию МХАТ, где училась у Олега Табакова, и много лет работает в Театре на Таганке.