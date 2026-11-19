В середине нулевых создатели российских сериалов открыли для себя новую возможность. В те годы весь телеэфир заполнили криминальные многосерийные проекты, дорогу которым проложили «Улицы разбитых фонарей». И на фоне недостатка комедий было решено обратиться к западному опыту, что привело к поразительному эффекту. «Моя прекрасная няня» — вольный ремейк американской «Няни» — сделал звездой Анастасию Заворотнюк, потом успех повторил снятый по лекалам ещё одного заокеанского шоу («Женаты... с детьми») сериал «Счастливы вместе», в котором рассказывалась история семьи Букиных. Ещё одним таким проектом стала российская адаптация сериала «Все любят Рэймонда», которая вышла в ноябре 2009 года под названием «Воронины».

Конечно, сюжет «Рэймонда» пришлось серьёзно переделывать — всё же не все американские ситуации подходили под отечественные реалии. Были сложности и с подбором актёров, а к съёмкам приступили незадолго до премьеры, а финальные серии первого сезона выдавали в эфир буквально «с колёс». Но результат получился тот же самый, что с «Няней» — восторг зрителей, которые требовали новых и новых серий.

Воронины выходили на протяжении 10 лет. За это время было снято 552 серии, разделённых на 24 сезона; отметим, что лишь первые десять из этих сезонов повторяли «Рэймонда», а потом началась оригинальная история, которая тоже аудитории понравилась. Но в 2020-м умер исполнитель одной из главных ролей Борис Клюев — и сериал пришлось переформатировать под вольное продолжение, которое, впрочем, интереса старых сезонов уже не вызвало.

Анна Фроловцева и Борис Клюев. Сериал «Воронины».

Старшее поколение

Клюев вообще был, пожалуй, главной звездой «Ворониных», его хорошо знали зрители ещё советского кино. Он играл графа Рошфора в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра», Майкрофта Холмса в советской экранизации произведений Конан Дойля, Трианона в «ТАСС уполномочен заявить». Много работал в Малом театре, в 2002-м стал народным артистом России. И всё же роль Николая Петровича, отца Кости и Лёни, затмила все его предыдущие появления в кино — отныне его вспоминали исключительно как актёра из «Ворониных», лишь вскользь упоминая его предыдущие работы в кино. Он ушёл из жизни в сентябре 2020 года, репетируя роль Рузвельта в спектакле Малого театра. После его смерти продюсеры долго думали, что делать с «Ворониными» дальше; в итоге в 2024-м вышел сериал «Костя — Вера», который начинается со смерти Николая Петровича.

Анна Фроловцева, сыгравшая супругу Николая Петровича Галину Ивановну, была не так известна, хотя они с Клюевым не раз снимались в одних и тех же фильмах — например, в «Михайло Ломоносове». А так у неё были небольшие эпизоды в фильмах «Экипаж», «Карнавал», «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Формула любви» и многих других. Но сейчас Фроловцева, получившая в 2002-м звание заслуженной артистки РФ, известна многим именно как Галина Ивановна из «Ворониных». Эта героиня, кстати, появилась и в «Костя — Вера».

Борис Клюев. Коллаж АиФ

Младшее поколение

Маша Ильюхина в кино начала сниматься в 5 лет, через год прошла кастинг в «Воронины», где сыграла Машу, старшую дочь Кости и Веры. Она также снималась в других сериальных проектах, но её кинокарьера завершилась в 2013-м. А в «Костю — Веру» её не взяли — по официальной версии, она не прошла кастинг; роль Маши Ворониной досталась актрисе Карине Орловой.

Близнецов Кирилла и Филиппа (тоже детей Кости и Веры) играли сразу две пары детей. Первые десять сезонов этими близнецами были Филипп и Кирилл Воробьёвы, но потом они с семьёй уехали за границу, и на эти роли взяли Артёма и Романа Пинчуков. Эти персонажи в «Косте — Вере» не появляются, но для фото в спальне использовалось фото близнецов Воробьёвых из первых сезонов сериала.

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Среднее поколение

По сценарию, у Николая Петровича и Галины Ивановны — двое сыновей. Главный герой — спортивный журналист Костя. Его играл Георгий Дронов, который был известен и как режиссёр на сериале «Счастливы вместе», и как Саша из сериала «Саша+Маша». Впрочем, раньше Дронов снимался в небольших ролях в фильмах «Утомлённые солнцем», «Сибирский цирюльник», «Ночной дозор». Но после Кости Воронина он, кажется, навеки остался для зрителей этим персонажем ситкома.

Второй сын Ворониных — милиционер Лёня в исполнении Станислава Дужникова, которого зрители знали по фильмам серии «ДМБ» и по сериалу «Каменская». Актёр работал в МХТ имени Чехова, да и в целом сейчас остаётся узнаваемым, хотя, конечно, его Лёню Воронина знают лучше всего.

У Екатерины Волковой, сыгравшей жену Кости Веру, фильмография не ограничивается «Ворониными», но по известности эта роль опережает все другие с заметным отрывом. В «Косте — Вере» она, разумеется, тоже принимала участие.

Юлия Куварзина в «Ворониных» играла Анастасию, супругу Лёни. Любопытно, что до этого зрители видели эту актрису в ещё одном адаптированном сериале — в «Не родись красивой» она играла одну из сотрудниц фильма «Zimaletto». Актриса окончила Школу-студию МХАТ, где училась у Олега Табакова, и много лет работает в Театре на Таганке.