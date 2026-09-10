Как актриса Светлана Иванова снимает стресс и воспитывает дочек?

Светлана Иванова снялась более чем в 80 фильмах и сериалах: «Легенда № 17», «Москва, я люблю тебя!», «Тест на беременность», «Триггер», «Разведчицы» и др. Актриса рассказала о своём подходе к воспитанию.

Светлана Иванова счастлива в браке с Джаником Файзиевым с 2019 года. Пара воспитывает двоих общих детей. Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

— Мы постоянно говорим с дочками. Со старшей в первую очередь. (У актрисы две дочери от режиссёра Джаника Файзиева — Полина 2012 года рождения и Мира 2018 года рождения. В 2019 году Иванова вышла за Файзиева замуж. — Ред.) Потому что Полина уже человек, который задаёт вопросы, рассуждает, делает выводы, где-то негодует, где-то говорит, как бы сделала она сама. Мы обсуждаем любые даже самые сложные темы. Поскольку у меня нет возможности изменить весь мир, я решила начать со своей семьи. Уверена, что перемены нужно начинать внутри человека.

Актриса Светлана Иванова опубликовала редкие фото с повзрослевшими дочерьми (Полиной и Мирой). Фото:соцсети

Если говорить о занятии-анти­стрессе — это готовка, для меня своего рода медитация. Всё время подбираю новые рецепты — благодаря интернету это легко. Люблю здоровую пищу, активно использую пароварку — еда получается вкусная и полезная.

Где играет: «Оскар и Розовая Дама». 16 сентября. Московский театр юного зрителя.

Что касается работы, мне очень дорога премьера «Оскар и Розовая Дама». (Светлана играет пожилую сиделку неизлечимо больного мальчика (Виктория Толстоганова), предлагающую ребёнку игру: каждый оставшийся для него день будет длиться 10 лет. — Ред.) Чудесный материал, важная тема, мощное высказывание. Не говоря уже о том, что потрясающий актёрский вызов и для Вики, и для меня. Мы сошлись в том, что эта история излучает какой-то невероятный свет. История для людей, которые не разучились чувствовать.