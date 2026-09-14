К юбилею. АиФ открыли виртуальный музей Михаила Салтыкова-Щедрина

К юбилею писателя «Аргументы и факты» создали «Виртуальный музей к 200-летию писателя-сатирика М. E. Салтыкова-Щедрина». Проект объединяет Пермский край, Кировскую область и Удмуртию и знакомит со страницами биографии писателя — его учёбой, государственной службой, вятской ссылкой, личной жизнью и творчеством. Виртуальная экспозиция доступна онлайн и реализована при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В 2026 году исполнилось 200 лет со дня рождения писателя — одного из самых узнаваемых русских сатириков. Его произведения отличают ирония, юмор, едкий сарказм и способность точно замечать приметы своего времени. Он был писателем и чиновником, ссыльным и государственным служащим, поэтом и сатириком, любящим мужем и человеком, который не был чужд обычным человеческим слабостям и увлечениям.

Почему у писателя две фамилии? Зачем он прятал стихи в сапоге? Как оказался в ссылке, расследовал дело о старообрядцах и встретил будущую жену? Ответы на эти и многие другие вопросы можно найти в виртуальном музее. 12 залов открывают новую страницу жизни и творчества писателя. Посетители могут проследить его жизненный путь, узнать об образовании и первых литературных опытах, государственной службе и вятской ссылке, познакомиться с историей семьи и личной жизнью писателя.

Главная идея проекта — показать, что за знакомой со школьной скамьи фамилией стоял живой человек со своими привычками, увлечениями, амбициями, любовью и непростым жизненным выбором.

Виртуальный музей объединяет не только текстовые материалы и документы. В нём представлены картины по мотивам произведений Салтыкова-Щедрина, созданные Сергеем Алимовым, Леонидом Непомнящим и Максимом Наумовым. В медиатеке можно посмотреть анимационные фильмы «Салтыков в Вятке», «Щедринки» и «Салтыкиада или Как Салтыков Щедрина повстречал». Также на сайте размещены ссылки на 10 произведений писателя, которые можно читать онлайн. Тексты сопровождаются современными иллюстрациями художницы Натальи Гудченко. Проект рассчитан на школьную аудиторию, но будет интересен всем, кто хочет взглянуть на знакомого классика с новой стороны.

Сайт проекта: saltykov-shchedrin-perm.aif.ru