Играла с Бурковым, дружила с Алентовой. В Москве простились с Ниной Поповой

В московском театре Пушкина прошло прощание с актрисой Ниной Поповой. Она играла на этой сцене 60 лет и была занята в спектаклях с Верой Алентовой и Георгием Бурковым.

В московском театре имени Пушкина снова траур. Зимой актеры труппы прощались со скоропостижно скончавшейся Верой Алентовой, а теперь в фойе установлен гроб с телом Нины Поповой — актрисы, которая была беззаветно предана этому театру на протяжении 60 лет. Попова скончалась 7 сентября, тоже скоропостижно. В этот день проходил сбор перед началом нового сезона, у неё были роли в новых постановках, её ждал букет... Но она не появилась в зале, а позже пришло сообщение о её смерти. Поповой был 81 год.

Церемония была почти камерной, в полном соответствии с театром, который при основании его Таировым и получил имя Камерного. Были актеры труппы, коллеги Поповой по работе на других площадках, её родные и близкие.

Прощание с Ниной Поповой. Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

«Представить театр Пушкина без неё невозможно. Нина Георгиевна — талантливая актриса и невероятно красивая женщина. Она была очень честным, принципиальным и бескомпромиссным человеком, который никого не боялся», — сказал на церемонии художественный руководитель театр Евгений Писарев.

Он добавил, что Попова была ещё и очень преданным человеком, преданным своей семье и театру.

«Единожды она выбрала этот театр и служила ему, несмотря на то, что он не всегда отвечал ей взаимностью. Она любила наш театр, это я знаю точно. И мы тоже её любили, любим и будем любить», — сказал Писарев.

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Худрук также вспомнил, что Попова была неформальным человеком, которая не терпела никакого официоза.

Нина Попова родилась в 1945 году в Бугульме. Театр полюбила с детства, благодаря отцу, который работал во Всероссийском театральном обществе, и после школы подала документы сразу в несколько училищ. Её брали, к примеру, и в училище имени Щукина при Вахтанговском театре, но она предпочла Школу-студию МХАТ, после окончания которой пришла в театр имени Пушкина.

Театр и стал для неё главным делом жизни. Попова, конечно, снималась в кино, телезрители знали её по роли ткачихи Жени Якушевой в первом советском телесериале «День за днем», который вышел в 1971 году. В сериале Всеволода Шиловского она играла вместе с Вячеславом Невинным, Валентином Никулиным, Риммой Быковой и другими актерами московских театров и всё равно выделялась на их фоне. Была у Поповой и главная роль в кино, в картине 1975 года «Алмазы для Марии». Но эта работа, наверное, была памятна для неё потому, что на съемочной площадке она познакомилась оператором Борисом Брожовским (он снимал фильм «Холодное лето пятьдесят третьего»), они поженились и прожили вместе 47 лет, до самой смерти Брожовского в 2022 году.

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Про их семью вспоминали многие коллеги, они указывали, что супруги были очень гостеприимны, любили гостей и всегда радовались жизни.

В театре Попова работала много. Одной из своих любимых работ на сцене она называла необычный спектакль-эксперимент Оскара Ремеза «Обломов», в котором актриса играла Ольгу Ильинскую. Вместе с Верой Алентовой они играли в спектакле «Я — женщина», с Георгием Бурковым — в «Иване и Мадонне». В последние годы она была занята в постановках «Влюбленный Шекспир» и «Мышеловка», а в новом сезоне должна была сыграть в ещё одном спектакле, премьера которого намечена на февраль 2027 года...

Фото: АиФ/ Игорь Харитонов

Гроб с телом Поповой собравшиеся поклонники провожали аплодисментами — так принято на прощаниях с артистами. Актриса будет похоронена на Востряковском кладбище, рядом с супругом, который скончался в 2022 году.