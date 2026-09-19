Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: 2 минуты
2607

Четверо детей, тяжелая болезнь в 46: раскрыты детали смерти актрисы «Следа»

kino-teatr.ru
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Российская актриса театра и кино, телеведущая Анна Шерлинг умерла в возрасте 46 лет. О ее смерти сообщил отец, режиссер Юрий Шерлинг. У Анны Шерлинг осталось четверо детей.

Причина смерти актрисы Анны Шерлинг

Анна Шерлинг скончалась 16 сентября. О причинах ее смерти сообщили близкие актрисы, уточнив, что она продолжительное время болела. Точный диагноз не озвучивается.

Юрий Шерлинг в своем блоге написал: «От нас ушла Анна Шерлинг. Моя дочка. Небеса приветствуют ее. Прошу всех помолиться за нее».

В окружении актрисы также подтвердили, что причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Анна Шерлинг родилась в семье актрисы и режиссера

Анна Шерлинг родилась 21 июня 1980 года. Ее матерью была актриса Тамара Акулова, отцом — режиссер Юрий Шерлинг. Когда девочке исполнилось два года, ее родители развелись.

Актерская профессия не сразу стала выбором Анны Шерлинг. Сначала она поступала на юридический факультет МГИМО, однако вскоре поняла, что хочет связать свою жизнь со сценой и кино.

Фото: kino-teatr.ru

Шерлинг рассказывала, что еще во время учебы на юридическом факультете чувствовала себя «инородным телом», поскольку ее больше тянуло к творчеству. По ее словам, однажды декан спросил, что она умеет, и она ответила, что может спеть. Позже Анна оставила юридическое направление и поступила в ГИТИС.

По словам актрисы, родители сначала выступали против ее решения стать артисткой. Она вспоминала, что мать восприняла эту идею крайне эмоционально, а отец настоял на том, чтобы дочь сначала получила профессию, а уже затем занималась актерством.

Карьера Анны Шерлинг в кино и на телевидении

После окончания ГИТИСа Анна Шерлинг начала работать в кино и на телевидении. В ее экранной биографии насчитывается 25 проектов.

Актриса снималась в фильмах и сериалах «След», «Невеста», «Zолушка», «Андреевский флаг», «За первого встречного», «Эффект домино», «Овечка Долли была злая и рано умерла» и других проектах.

Фото: kino-teatr.ru

Помимо актерской работы, Шерлинг была телеведущей. Она работала на телеканале «Music Box», где вела программу «20 лучших европейских клипов недели». Позднее стала ведущей программы «Бэби бум» на телеканале «Мать и дитя».

У Анны Шерлинг осталось четверо детей

Мужем Анны Шерлинг был бизнесмен Хишам Абдульраззак. В браке у них родились четверо детей — Нидаль, София, Адель и Амир.

О дате и месте прощания с Анной Шерлинг будет объявлено позже.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
КультураПерсонаактрисасмертьТамара АкуловаАнна ШерлингЮрий Шерлинг
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть