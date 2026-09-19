Четверо детей, тяжелая болезнь в 46: раскрыты детали смерти актрисы «Следа»

Российская актриса театра и кино, телеведущая Анна Шерлинг умерла в возрасте 46 лет. О ее смерти сообщил отец, режиссер Юрий Шерлинг. У Анны Шерлинг осталось четверо детей.

Причина смерти актрисы Анны Шерлинг

Анна Шерлинг скончалась 16 сентября. О причинах ее смерти сообщили близкие актрисы, уточнив, что она продолжительное время болела. Точный диагноз не озвучивается.

Юрий Шерлинг в своем блоге написал: «От нас ушла Анна Шерлинг. Моя дочка. Небеса приветствуют ее. Прошу всех помолиться за нее».

В окружении актрисы также подтвердили, что причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Анна Шерлинг родилась в семье актрисы и режиссера

Анна Шерлинг родилась 21 июня 1980 года. Ее матерью была актриса Тамара Акулова, отцом — режиссер Юрий Шерлинг. Когда девочке исполнилось два года, ее родители развелись.

Актерская профессия не сразу стала выбором Анны Шерлинг. Сначала она поступала на юридический факультет МГИМО, однако вскоре поняла, что хочет связать свою жизнь со сценой и кино.

Шерлинг рассказывала, что еще во время учебы на юридическом факультете чувствовала себя «инородным телом», поскольку ее больше тянуло к творчеству. По ее словам, однажды декан спросил, что она умеет, и она ответила, что может спеть. Позже Анна оставила юридическое направление и поступила в ГИТИС.

По словам актрисы, родители сначала выступали против ее решения стать артисткой. Она вспоминала, что мать восприняла эту идею крайне эмоционально, а отец настоял на том, чтобы дочь сначала получила профессию, а уже затем занималась актерством.

Карьера Анны Шерлинг в кино и на телевидении

После окончания ГИТИСа Анна Шерлинг начала работать в кино и на телевидении. В ее экранной биографии насчитывается 25 проектов.

Актриса снималась в фильмах и сериалах «След», «Невеста», «Zолушка», «Андреевский флаг», «За первого встречного», «Эффект домино», «Овечка Долли была злая и рано умерла» и других проектах.

Помимо актерской работы, Шерлинг была телеведущей. Она работала на телеканале «Music Box», где вела программу «20 лучших европейских клипов недели». Позднее стала ведущей программы «Бэби бум» на телеканале «Мать и дитя».

У Анны Шерлинг осталось четверо детей

Мужем Анны Шерлинг был бизнесмен Хишам Абдульраззак. В браке у них родились четверо детей — Нидаль, София, Адель и Амир.

О дате и месте прощания с Анной Шерлинг будет объявлено позже.