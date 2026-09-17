Бросил жену, уехал в Ленинград. Почему Алексей Локтев не стал звездой

В сентябре 2006 года Алексей Локтев был на фестивале в Благовещенске в качестве почетного гостя. 17 сентября в его рамках состоялась обычная поездка на встречу со зрителями, всё прошло хорошо, артисты уже возвращались обратно. Но водитель машины, на которой ехал Локтев, поторопился, вылетел на перекресток... ДТП избежать не удалось: в аварии актер получил черепно-мозговую травму, и до больницы его не довезли. Звезде фильма «Я шагаю по Москве» было 66 лет.

Алексей Локтев в фильме «Я шагаю по Москве» (1963)

Самый опытный актёр

Сюжет фильма Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» не слишком сложный. Москвич-метростроевец Коля после ночной смены встречает монтажника из Сибири и начинающего писателя Володю (его и играл Алексей Локтев), помогает ему освоиться в столице, а заодно занимается проблемами своего друга Саши. Пока они шагали по Москве, в их компанию попала продавщица Алёна – и в таком составе они и встретили вечер, когда Коле надо было снова отправляться на работу. Но фильм получился удачным. Фактически Данелия придумал для него новый жанр – лирическая мелодрама. И в год выхода его посмотрели 20 млн зрителей, а заглавная песня стала неофициальным гимном Москвы. Прославились и актеры, которые играли главные роли, – совсем молодые Никита Михалков, Евгений Стеблов и Галина Польских. Доля славы перепала и Алексею Локтеву, но его карьера и жизнь сложились совсем не так, как у его партнёров по «Я шагаю по Москве».

Слева направо: Никита Михалков, Алексей Локтев, Евгений Стеблов в фильме «Я шагаю по Москве» (1963)

Вообще из всех четверых актеров картины именно Локтев был самым опытным. 18-летний Михалков только начинал работу в кино, и роль Коли была одной из первых в его карьере; Стеблов тогда учился в Щукинском училище, а Польских – во ВГИКе, хотя у неё была главная роль в фильме «Дикая собака динго». Локтев же уже окончил ГИТИС, играл в кино и работал в московском театре имени Пушкина. Но так получилось, что он оказался в тени и Коли, и Саши, и, пожалуй, даже Алены – хотя эта героиня явно симпатизировала Володе.

Впрочем, на театральные роли Локтева эта картина не повлияла, но в театре он считался актером из когорты режиссера Бориса Равенских, ученика Мейерхольда. И сам Локтев был предан Равенских – когда тот в 1970-е вернулся в Малый театр, актер пошел вместе с ним, хотя к тому времени к нему в Москву переехала супруга, которую он тоже устроил в театр Пушкина.

Алексей Локтев, Галина Польских, Никита Михалков в фильме «Я шагаю по Москве». Фото: РИА Новости

Из Ленинграда в Москву и обратно

Со Светланой Лощининой, актрисой ленинградского театра на Литейном, Локтев познакомился в конце 1960-х на съемках фильма «Семья Коцюбинских». Сам этот фильм сейчас почти забыт; то же самое можно сказать о других киноработах Локтева того времени. Но для двух артистов он, наверное, остался в памяти – вскоре после встречи они поженились, Лощинина переехала в Москву и взяла двойную фамилию, у пары родились две дочери...

Но ситуация в семье ухудшалась с каждым годом. Локтев всё ещё играл в Малом у Равенских, но в кино его звали всё реже, он пристрастился к алкоголю, которым пытался компенсировать свою невостребованность. Рассказывали, что старшая дочь Локтева и Лощининой, Александра, часто приходила в театр к матери – но не в Малый к отцу. А разрушилась семья почти в одночасье – в 1980-м умер Равенских, Локтев уволился и перебрался в Ленинград, в тамошний театр Пушкина (сейчас это Александринский). С Лощининой он развелся и, кажется, даже не был на её похоронах – актриса умерла в 1988-м в возрасте 44 лет от рака. А дочь Александра вскоре вышла замуж за лидера группы «Алиса» Константина Кинчева.

Алексей Локтев и Светлана Лощинина

Свой собственный театр

Рассказывали, что в Ленинград Локтев уехал не просто так – у него была гражданская жена, с которой он и прожил до самой смерти; она родила актеру ещё двоих детей. Но тяга к странствиям его, похоже, не оставляла – в 1989-м он снова уволился, вернулся в Москву, организовал свой собственный театр, который по большей части был антрепризой, и давал спектакли на чужих площадках. Спектакли эти Локтев ставил сам – среди них были рассказы о поэте Николае Рубцове, история по дневникам и прозе Достоевского... В кино он тогда уже не снимался – последний фильм с его участием вышел в 1991-м и был благополучно забыт, а одной из самых громких его киноработ в 19870-е был фильм «Жизнь Клима Самгина».

Алексей Локтев в фильме «Семья Коцюбинских» (1970). Фото: Кадр из фильма

Впрочем, на кинофестивали его приглашали – начинающего писателя Володю из «Я шагаю по Москве» всё же помнили хорошо. Одно из таких приглашений он и принял в сентябре 2006-го, и вряд ли кто мог предполагать, что обычная поездка завершится смертью Локтева. Похоронили его под Москвой, на кладбище в Мытищах, где он жил последние годы.