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Брэд Питт рассказал, как однажды выдал себя за Мэтта Деймона

Supplied by FilmStills.net / www.globallookpress.com
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Американский актер Брэд Питт рассказал, как однажды выдал себя за другого актера — Мэтта Деймона. Об этом пишет интернет-издание The Daily Beast.

Случай произошел при общении с одним из курьеров. Как сообщает СМИ, курьер сказал, что где-то уже видел Питта, и спросил его имя, на что звезда Голливуда ответил: «Мэтт Дэймон».

Издание обратило внимание на то, что «путаница с Питтом и Дэймоном не нова». Так, во время прошедшего этим летом чемпионата мира по футболу комментатор телеканала Fox Джон Стронг назвал Дэймона Питтом, когда его показали на трибунах. После журналист все же исправился, сославшись на блики на мониторах.

Питт и Дэймон подружились на съемках фильма «Одиннадцать друзей Оушена» (2001 год) и с тех пор подшучивают друг над другом в интернете и в пресс-турах.
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КультураПерсонаМэтт ДэймонБрэд Питт
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