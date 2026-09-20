«Здесь пахнет детством». Анна Семенович рассказала, почему так любит дачу

На сцене — яркие образы, бешеная энергия и овации. За городом — тишина, свежий воздух и простые радости. Певица рассказала, как ей удаётся переключаться между двумя мирами и что она обязательно делает на даче.

Путешествие в прошлое

Виталий Бродзкий, aif.ru: Ваша семейная дача в Раменском районе известна, кажется, всем поклонникам — вы часто выкладываете оттуда фото и видео. Вы ведь там практически выросли?

Анна Семенович: Можно сказать и так. Время на любимой даче — одно из самых тёплых воспоминаний моего детства. Я очень любила, когда меня сюда привозили. Не так часто, как хотелось бы, — я ведь много времени проводила на спортивных сборах. Но как только появлялись перерывы, родители всегда сразу меня везли на дачу, где настоящей хозяйкой была моя бабулечка.

Это было очень счастливое время: не надо было вставать в 6 утра, чтобы бежать на тренировку. Я могла валяться в кровати до обеда, потом шла в сад и ела ягоды прямо с куста, вкусный обед, прогулка в лес, на речку. Если честно, я и сейчас, когда приезжаю на дачу, делаю всё абсолютно так же (смеётся).

Анна Семенович. Фото: Фото из личного архива

— Сегодня часто удаётся вырваться на дачу?

— Мои родители давно на пенсии и всё тёплое время года живут на даче. В первую очередь выбираюсь за город, чтобы провести с ними время. Здесь я могу почувствовать себя маленькой девочкой, как в детстве. Замедлиться и отдохнуть от городско­й суеты. У каждого человека есть места силы. Для меня одно из них — наша дача. Безмятежность, размеренность, отсут­ствие шума и свой очень плавный ритм — всё то, чего мне не хватает в городе. В родном загородном доме и саду я всё это обретаю и впитываю полной грудью.

— Если предложат выбор: поехать на дачу или на спа-курорт, что предпочтёте?

— Поверьте, ни один самый крутой спа-курорт никогда не даст столько сил, как мой подмосковный участок. Релакс на даче — это особенный вид отдыха и восстановления. ­Во-первых, здесь всё родное, всё имеет запах детства. Много предметов интерьера, которые со мной всю жизнь. Несмотря на то что многое переделано и отремонтировано, дух того самого дома сохранился. Природа вокруг, знакомые деревца и улицы посёлка. А во-вторых, только здесь я действительно могу позволить себе хотя бы на день отложить телефон и полностью отключиться от дел, посвятив себя родным людям.

На даче Анна отвечает за цветник, лично выбирает цветы. Фото: Фото из личного архива Анны Семенович

Цветник для мамы

— Что делаете на дачном участке, помогаете ли родителям собирать урожай?

— Да, со временем мне стало очень нравиться помогать маме в саду и на огороде. У неё здесь всё идеально, она у меня дачница со стажем. И я тоже начала разбираться в некоторых огородных премудростях. Например, знаю, что, когда прохладно, грядки нужно прикрывать еловыми ветками. Ну и, разумеется, все бытовые вопросы мы своим любимым родителям материально закрываем. Сделали в доме ремонт, обновили кухню и зону барбекю. В прошлом году я подарила маме отличную каркасную теплицу.

Гордость на участке — каркасная теплица. Фото: Фото из личного архива Анны Семенович

— Вы ведь ещё и сами можете что-то посадить на участке: например, видео с гортензиями собрало в соцсетях тысячи просмотров…

— Да, в этом году я лично посадила роскошную гортензию. Я недавно уговорила маму отказаться от посадки картошки. И на её месте мы делаем цветник. Я отвечаю за него, выбираю цветы, придумываю ландшафтный дизайн. И мы вместе с мамулей это всё реализуем.

— Есть любимые места на огороде?

— Моё любимое место – мой цветник. А вот мамина гордость — её новая теплица. Выдался отличный урожай помидорчиков–огурчиков, баклажанов, болгарского перца. Всё пошло в домашнее консервирование, в котором и я приняла участие. Так что зимой будем открывать свои банки, экопроверенные и точно полезные.

В этом году выдался отличный урожай томатов. Фото: Фото из личного архива Анны Семенович

Дачная философия

— Как выглядит ваш обычный день на даче?

— Высыпаюсь, общаюсь с родителями, занимаюсь какими-то огородными делами, готовлю для семьи обеды и ужины. Наслаждаюсь всем, что вижу и слышу вокруг себя. Моя дачная философия отдыха — ставить все дела на паузу и переключаться на простые и понятные садовые хлопоты и радости.

— В кругах шоу-бизнеса ходят легенды о вашем шашлыке. Что за секретная технология приготовления?

— Для того она и секретная, чтобы никто не знал (смеётся). Но с вами поделюсь. Это рецепт моего папы. Его секретный ин­гредиент — добавлять в маринад сильно газированную воду. Она делает шашлык очень нежным, сочным и мягким, так как пузырьки углекислого газа помогают быстрее размягчить мясные волокна.

— Вечером у костра проводите время за душевными разговорами?

— Обязательно! Собирается вся семья. Приезжает брат с женой. Мама, папа, мой любимый. Это лучшее время и самые душевные летние вечера. Я очень ценю эти моменты.

«В этом году я лично посадила роскошную гортензию». Фото: Фото из личного архива Анны Семенович

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