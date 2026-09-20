«У нее есть власть и хиты». Дворцов предсказал, кто будет новой примадонной

Тема примадонны в российском шоу-бизнесе — это не столько официальный статус, сколько негласный титул, который присваивает публика.

И если раньше он принадлежал Пугачёвой, то после её отъезда из страны место уже долгое время остаётся вакантным. Информационным поводом для нового витка обсуждений стало ироничное заявление Ларисы Долиной, которая в шутку согласилась стать «примадонной». Что сразу породило споры: кто же реально может претендовать на это звание? Разбирался aif.ru.

Пять претенденток

Если отталкиваться от масштаба личности, влияния на индустрию и народной любви, можно выделить пять ключевых фигур. Ирина Аллегрова — «Императрица». Певица одна из главных кандидатов с точки зрения того самого «бэкграунда». За плечами — неувядающие хиты, армия поклонников и репутация артистки с жёстким характером.

Лариса Долина тоже в списке претенденток. Но скорее она — академическая примадонна. Вокальный авторитет народной артистки и педагога — высок. Однако, по мнению критиков, для статуса именно «примадонны» ей может не хватить харизмы и эпатажа, да и недавний квартирный скандал подпортил репутацию.

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Полина Гагарина — «Голос поколения». Гагарина — самая очевидная кандидатура от «молодого зрителя». Она — суперзвезда «Евровидения», наставник в шоу «Голос», её песни знают все. Но пока ей не хватает той самой «имперской» дистанции и ощущения безусловной власти над индустрией. Да, и Полина неоднократно заявляла, что не стремится к громким званиям.

Ирина Дубцова — пример артистки, которая состоялась и как исполнительница, и как автор хитов для других звёзд. У нее сильный, волевой характер. Но также, как и Полина Гагарина, по масштабу «власти» над шоу-бизнесом Ирина уступает старшим коллегам. Пока.

Может быть, Валерия? За плечами певицы — тридцать лет на сцене, звание народной и хиты, ставшие классикой. Валерия работает без перерыва, держит форму, голос и всегда соблюдает концертные графики. Такой выносливости позавидуют и многие более молодые коллеги. Но Валерия все же остаётся «своей»: тёплой, близкой, понятной, а для статуса примадонны, возможно, это минус.

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Продюсер Сергей Дворцов в беседе с aif.ru оценил шансы певиц на неформальный титул.

«На мой взгляд, из всех перечисленных — это, безусловно, Аллегрова. Для того, чтобы претендовать на роль примадонны, нужно иметь большой багаж и бэкграунд. У Аллегровой он есть. Это власть, популярность, хиты, зрительская симпатия, „своя“ публика, накопленная за десятиления творочества. Кроме того, мы должны понимать, что на роль примадонны не каждая пойдёт. Хотя можем рассматривать и Дубцову, и Гагарину, и ещё нескольких артисток. Но для того чтобы становиться примадонной, нужно иметь дьявольский, я бы сказал, жёсткий, волевой характер, чтобы держать целый шоу-бизнес, чтобы тебя уважали и боялись. Могу сказать, что Аллегрову отчасти так и воспринимают. Она редкий гость на мероприятиях, редкий гость на фестивалях. У неё хорошие, достойные гонорары, плюс-минус как были у Пугачёвой — 10–15 миллионов. Для того, чтобы быть у руля шоу-бизнеса, вся страна должна тебя просто обожать», — сообщил Дворцов aif.ru.

Но, если воспринимать титул не как один «трон», а как неформальное лидерство в своём поколении, то картина получится многослойной. И для каждой из перечисленных певиц найдётся публика, которая с удовольствием возведёт их в ранг примадонны.