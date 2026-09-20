Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: 3 минуты
59

«У нее есть власть и хиты». Дворцов предсказал, кто будет новой примадонной

Ирина Аллегрова, Лариса Долина, Валерия.
Ирина Аллегрова, Лариса Долина, Валерия. Коллаж АиФ

Тема примадонны в российском шоу-бизнесе — это не столько официальный статус, сколько негласный титул, который присваивает публика.

И если раньше он принадлежал Пугачёвой, то после её отъезда из страны место уже долгое время остаётся вакантным. Информационным поводом для нового витка обсуждений стало ироничное заявление Ларисы Долиной, которая в шутку согласилась стать «примадонной». Что сразу породило споры: кто же реально может претендовать на это звание? Разбирался aif.ru.

Пять претенденток

Если отталкиваться от масштаба личности, влияния на индустрию и народной любви, можно выделить пять ключевых фигур. Ирина Аллегрова — «Императрица». Певица одна из главных кандидатов с точки зрения того самого «бэкграунда». За плечами — неувядающие хиты, армия поклонников и репутация артистки с жёстким характером.

Лариса Долина тоже в списке претенденток. Но скорее она — академическая примадонна. Вокальный авторитет народной артистки и педагога — высок. Однако, по мнению критиков, для статуса именно «примадонны» ей может не хватить харизмы и эпатажа, да и недавний квартирный скандал подпортил репутацию.

Лариса Долина.
Сделала вид, что не заметила. С выступления Долиной сбежали зрители Подробнее

Полина Гагарина — «Голос поколения». Гагарина — самая очевидная кандидатура от «молодого зрителя». Она — суперзвезда «Евровидения», наставник в шоу «Голос», её песни знают все. Но пока ей не хватает той самой «имперской» дистанции и ощущения безусловной власти над индустрией. Да, и Полина неоднократно заявляла, что не стремится к громким званиям.

Ирина Дубцова — пример артистки, которая состоялась и как исполнительница, и как автор хитов для других звёзд. У нее сильный, волевой характер. Но также, как и Полина Гагарина, по масштабу «власти» над шоу-бизнесом Ирина уступает старшим коллегам. Пока.

Может быть, Валерия? За плечами певицы — тридцать лет на сцене, звание народной и хиты, ставшие классикой. Валерия работает без перерыва, держит форму, голос и всегда соблюдает концертные графики. Такой выносливости позавидуют и многие более молодые коллеги. Но Валерия все же остаётся «своей»: тёплой, близкой, понятной, а для статуса примадонны, возможно, это минус.

Сгорбленная, в мешковатой одежде, с потухшим взглядом — такая Пугачева в кадре.
«Экс-примадонна никому не нужна». Продюсер Дворцов — о больной Пугачевой Подробнее

Продюсер Сергей Дворцов в беседе с aif.ru оценил шансы певиц на неформальный титул.

«На мой взгляд, из всех перечисленных — это, безусловно, Аллегрова. Для того, чтобы претендовать на роль примадонны, нужно иметь большой багаж и бэкграунд. У Аллегровой он есть. Это власть, популярность, хиты, зрительская симпатия, „своя“ публика, накопленная за десятиления творочества. Кроме того, мы должны понимать, что на роль примадонны не каждая пойдёт. Хотя можем рассматривать и Дубцову, и Гагарину, и ещё нескольких артисток. Но для того чтобы становиться примадонной, нужно иметь дьявольский, я бы сказал, жёсткий, волевой характер, чтобы держать целый шоу-бизнес, чтобы тебя уважали и боялись. Могу сказать, что Аллегрову отчасти так и воспринимают. Она редкий гость на мероприятиях, редкий гость на фестивалях. У неё хорошие, достойные гонорары, плюс-минус как были у Пугачёвой — 10–15 миллионов. Для того, чтобы быть у руля шоу-бизнеса, вся страна должна тебя просто обожать», — сообщил Дворцов aif.ru.

Но, если воспринимать титул не как один «трон», а как неформальное лидерство в своём поколении, то картина получится многослойной. И для каждой из перечисленных певиц найдётся публика, которая с удовольствием возведёт их в ранг примадонны.
Оцените материал
Оставить комментарий (0)
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
КультураПерсонаЭстрадашоу-бизнесВалерияИрина АллегроваПолина ГагаринаИрина Дубцова
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть