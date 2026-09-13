Неизлечимо больная Селин Дион расплакалась на первом за шесть лет концерте

Канадская певица Селин Дион впервые за шесть лет дала полноценный концерт и не смогла сдержать слёз, обращаясь к публике после долгого перерыва в выступлениях. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на The Guardian.

«Удивительно, что мы все вместе», — сказала артистка со сцены.

Возвращение к концертной деятельности стало для неё особенно важным на фоне тяжёлого заболевания, из-за которого певица несколько лет практически не появлялась на публике.

В 2022 году Дион сообщила, что у неё диагностировали синдром мышечной скованности. Заболевание сопровождается постоянными мышечными спазмами и сильными болями. Из-за проблем со здоровьем Дион на несколько лет отказалась от активной концертной деятельности.

В марте появились сообщения о подготовке её первых выступлений после продолжительного перерыва, а осенью артистка планировала выйти на сцену парижской арены «Ла Дефанс», рассчитанной на 40 тыс. зрителей.